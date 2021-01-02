Sözcü, Ayasofya haberinin yanlış anlaşıldığını savunuyor

Sözcü gazetesi, Ayasofya nefretini dışa vurduğu haberle ilgili bugün ilk sayfasından açıklama yaptı. Söz konusu haberin yanlış anlaşıldığı ifade edildi.

Sözcü gazetesinin Ayasofya Camii'ni 2020'nin felaketleri arasında göstermesi, kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü.

Birçok kesimden Sözcü gazetesine tepkiler yükselirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Ben Sözcü okumuyorum. Kimse para verip almasın" diyerek tavrını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya 2020'nin Taçlı yıldızıdır VİDEO

Sözcü gazetesi bugünkü ilk sayfasından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

ELEŞTİRMEK DEĞİL, YILA DAMGA VURAN BİR OLAY OLDUĞUNU HATIRLATMAK..

Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın imzasını taşıyan açıklamada, "Sosyal medya ve bazı sitelerde 'Sözcü Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak gösterdi' yalanını yaydılar. Haberimizi çarpıtıp bizi hedef gösterdiler. Oysa amacımız Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirmek değil, yıla damga vuran bir olay olduğunu hatırlatmaktı.

Editoryal hata olarak yorumlanan bu sunumda, Ayasofya'nın açılışına felaket demek gibi bir kastımız yoktu." denildi.