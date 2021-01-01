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    Sözcü gazetesi Ayasofya'nın ibadete açılmasını felaket olarak gördü

    Sözcü gazetesi Ayasofya'nın ibadete açılmasını felaket olarak gördü

    2020 yılında yaşanan felaketleri sıralayan Sözcü gazetesi, Ayasofya'nın ibadeti açılmasını da bu felaketler arasında saydı.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 11:38
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    Sözcü gazetesi, yeni yılın ilk gününde tartışmalara neden olacak bir manşetle çıktı. "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetiyle okuyucularıyla buluşan gazetenin haberinin detaylarında, dikkatlerden kaçmayan bir ayrıntı vardı.

    SÖZCÜ'YE GÖRE AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI FELAKET

    Deprem, çığ felaketi ve korona gibi felakatlerin sıralandığı kısımda Ayasofya'nın ibadete açılması da felaket olarak gösterildi.

    Temmuz 2020'nin felaketi olarak gösterilen kutucukta, "Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul'daki Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi" ifadelerine yer verildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılan Ayasofya Camii, Müslüman dünyasında büyük bir sevince neden olurken Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye karşı tepki sesleri yükselmişti.

    Yıllar sonra ibadete açılan Ayasofya'da kılınan ilk namaza Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı.

    Sözcü gazetesi Ayasofya nın ibadete açılmasını felaket olarak gördü #1

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