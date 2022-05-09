Söz'ün Bahar'ı süper mini eteğiyle sosyal medyayı yıktı! 'Yavuz Komutan görse aklını kaçırır, bu ne'

Söz'ün Bahar'ı süper mini eteğiyle sosyal medyayı yıktı! 'Yavuz Komutan görse aklını kaçırır, bu ne'

Söz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Aybüke Pusat, güzelliği ile sosyal medyayı salladı. Fiziği ve verdiği pozlarla akılları baştan alan Pusta, süper mini eteğiyle poz verdi.

25 Şubat 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun oldu.

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'ne devam eden Pusat,2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncülük elde etti.

Elde ettiği üçüncülük sonrası dizilerden teklif alan ve ekrana "Merhaba" diyen Pusat, ilk olarak Medcezir dizisinde yer aldı.

Ardından O Hayat Benim dizisi ile ekran macerasını sürdüren Aybüke Pusat, asıl çıkışını Tolga Sarıtaş ile beraber yer aldığı Söz dizisinde yaşadı.

Şu sıralar Hayaller ve Hayatlar isimli projede yer alan Aybüke Pusat, Her Yerde Sen dizisi ile ününe ün kattı.

Adı bir dönem Her Yerde Sen dizisinde rol arkadaşı olan Furkan Andıç ile anılan Pusat, sosyal medyaya ağırlık veren isimlerin başında geliyor.

Birbirinden farklı ve güzel pozları peş peşe yayınlayan Aybüke Pusat, süper mini eteğiyle akılları baştan aldı.

Aybüke Pusat'ın kusursuz fiziği

Instagram hesabı paylaşımlarına özen gösteren Aybüke Pusat, binlerce beğeni alıyor. Ünlü oyuncu son olarak süper mini eteğiyle oturarak poz verdi.

Bu pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Ceketinin önünü açık bıraka Pusat'a, "İçinde sütyen yok mu?" yorumu geldi.

Fiziği ile herkesin aklını başından alan Pusat, tarzıyla moda alanında da iyi olduğunu kanıtladı. Kısa saçları ve güzel yüzüyle herkesin sevgisini kazanan genç oyuncu, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.