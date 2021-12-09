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    Söz'ün Kara Keşanlı'sı Görkem Sevindik’in minik oğluna bakın! Gözleriyle hayran bıraktı

    Çiçeği burnunda baba Görkem Sevindik, bebeğinin fotoğrafını ilk kez paylaştı. Ünlü oyuncu fotoğrafa, "Oğlum diye demiyorum ama kendisi çok yakışıklıdır." notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 12:15
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    Söz'ün Kara Keşanlı'sı Görkem Sevindik’in minik oğluna bakın! Gözleriyle hayran bıraktı

    "Ramo", "Söz" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi birçok projede rol alan Görkem Sevindik'in (35) geçtiğimiz sene sevgilisi Kübra Siyahdemir ile hayatını birleştirdi.

    Son olarak itfaiyecilerin hikayesinin anlatıldığı Kahraman Babam isimli dizide ‘Uğur’ karakterine hayat veren oyuncu, dizideki baba karakterinin ardından gerçek hayatta da baba oldu.

    GÖRKEM SEVİNDİK'İN MİNİK OĞLU

    Geçtiğimiz aylarda baba olmanın mutluluğunu da yaşayan Görkem Sevindik, kural bozdu.

    Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çiftten Sevindik, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.

    "KÜÇÜK GÖRKEM"

    Bebeğinin fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "Oğlum diye demiyorum ama kendisi çok yakışıklıdır." ifadelerini kullandı.

    Takipçileri, oğlunu ünlü oyuncuya benzettiler ve fotoğrafa, ‘Küçük Görkem’ şeklinde yorumlar yapıldı.

    Söz ün Kara Keşanlı sı Görkem Sevindik’in minik oğluna bakın! Gözleriyle hayran bıraktı #1

    Söz ün Kara Keşanlı sı Görkem Sevindik’in minik oğluna bakın! Gözleriyle hayran bıraktı #2

    Söz ün Kara Keşanlı sı Görkem Sevindik’in minik oğluna bakın! Gözleriyle hayran bıraktı #3

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