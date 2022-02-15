Söz'ün Yavuz'u, Baba'nın Kadir'i Tolga Sarıtaş'ın eski aşkı Hercai'nin yıldızı çıktı! Duyanlar şaşırıyor...

Söz dizisindeki Yavuz rolüyle ününe ün katan Tolga Sarıtaş, Baba dizisiyle ekranlara döndü. Sarıtaş'ın özel hayatını mercek altına alan hayranları, bir dönem aşk yaşadığı ismi duyunca şaşıp kaldı.

Başrollerinde Emre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Hande Erçel ve Berk Atan'n yer aldığı Güneşin Kızları dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Sarıtaş, başarılu oyunculuğuyla adından söz ettirdi.

Performansının yanı sıra yakışıklılığı ve sesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tolga Sarıtaş, dizide Ali Mertoğlu karakterine hayat verdi.

Sarıtaş, asıl çıkışını ise başrolünü Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Burak Sevinç ve Aybüke Pusat gibi isimlerle paylaştığı Söz dizisiyle yaşadı.

Dizide hayat verdiği Yavuz karakteriyle milyonların beğenisini kazanan genç oyuncu, başrolünü Haluk Bilginer ile paylaştığı Baba dizisiyle ekranlara döndü.

Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Baba dizisinde Kadir karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın özel hayatı, izleyiciler tarafından öercek altına alındı.

HERCAİ'NİN YILDIZIYLA AŞK YAŞAMIŞ

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, bir dönem, Hercai dizisinde hayat verdiği Reyyan karakteriyle yıldızı parlayan ve şimdilerde Destan dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ebru Şahin ile aşk yaşadı.

Sarıtaş ve Şahin, 2018 yılında Emirgan'da objektiflere yakalanmıştı. Bir kulüpte geç saatlere kadar eğlenen ikili, mekandan sabaha karşı çıkıp aynı taksiyle oradan ayrılmıştı.

Görüntülendiklerinin farkına varmayan iki genç oyuncunun bir süredir flört ettiği iddia edilmişti.

ŞİMDİ ÜNLÜ MODACIYLA AŞK YAŞIYOR

Tolga Sarıtaş, 2019 yılında İzmirli moda tasarımcısı Zeynep Mayruk ile olan aşkını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile ilan etmişti.

İlk olarak Levent'te bir mekanda görüntülenen çift, ilk başlarda objektiflerden köşe bucak saklanmışlardı. Ancak aşkları iyice duyulduktan sonra kendileri fotoğraf yayınlamaya başladı.