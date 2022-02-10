Söz'ün Yavuz'u Hande Erçel'in eski partneri... Tolga Sarıtaş'ın gönlünü çalan güzele bakın!

Güneş'in Kızları'nda yıldızı parlayan ve Söz'de Yavuz karakteri ile iyice ünlenen Tolga Sarıtaş, güzel bir birliktelik yaşıyor. Tanınan bir modacıya gönlünü kaptıran Sarıtaş, yakında evlenebilir.

Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, başrollerinde Emre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Hande Erçel ve Berk Atan'ın yer aldığı Güneşin Kızları, herkesin sevdiği bir gençlik dizisi oldu.

İçerisinde ağır dramlar barındıran dizi, bazı yeni ve genç yetenekleri seyircinin karşısına çıkardı ve tanınmalarını sağladı.

19 Mart 2016 tarihinde yayınlanan 39. bölümü ile final yapan dizinin oyuncularından olan Tolga Sarıtaş, yakışıklılığı ve sesi ile dikkatleri üzerine çekti.

Ali Mertoğlu karakterine hayat veren ve partneri Hande Erçel'e yakıştırılan genç oyuncu, en büyük çıkışını Söz dizisi sayesinde yaşadı.

Söz dizisinde Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Burak Sevinç ve Aybüke Pusat gibi isimlerle yer alan oyuncu, Yavuz'u canlandırdı.

Ününe ün katan ve genç kızların sevgilisi haline gelen Sarıtaş, şimdilerde ise Haluk Bilginer'le başrolü paylaştığı Baba dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Dizinin fragmanında sergilediği performansla göz dolduran oyuncu, özel hayatı ile anılmaya başladı.

GÖNLÜNÜ ÜNLÜ MODACIYA KAPTIRDI

Baba dizisiyle ekranlarda boy göstermeye hazırlanan yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, moda tasarımcısı Zeynep Mayruk ile olan aşkını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile ilan etmişti.

İlk başlarda objektiflerden kaçmaya çalışan çift, aşk iddialarından sonra saklanmaktan vazgeçti.

İlk olarak Levent'te bir mekanda görüntülenen çift, birlikte poz vermemek için ellerinden geleni yapmışlardı. Ancak aşkları iyice duyulduktan sonra kendileri fotoğraf yayınlamaya başladı.

Uzun süre gözlerden uzak durduktan sonra kendilerini açığa çıkarmaları, sevenleri tarafından evlilik planları olduğu yönünde algılandı. Çiftin bu yıl içinde nişanlanabileceği konuşuluyor.