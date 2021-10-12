Spencer filminin vizyon tarihi belli oldu: Prenses Diana'nın hüzünlü hayatı anlatılıyor!

Lady Diana'nın hayatını konu alan ve Kristen Stewart'ın başrolünde olduğu 'Spencer'ın gösterim tarihi belli oldu. 5 Kasım'da gösterime girecek olan film, ülkemizde ise 12 Kasım'da yayınlanacak.

Galler Prensesi Diana, ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor.

Güzelliği, şıklığı, stil ikonluğu ve Prens Charles ile yaşadığı evlilikle gündemden düşmeyen Diana için, bir film daha yapıldı.

Spencer filminin başrolünde Alacakaranlık serisinden tanıdığımız Kristen Stewart yer alıyor.

Kristen Stewart bu rol için tarzını yenilerken, Diana'ya olan benzerliği ile dikkati çekmeyi başardı.

Film, Prenses Diana’nın Prens Charles ile evliliğine ve boşanmasına odaklanırken, ne zaman vizyonda olacağı ise belli oldu.

Filmi izleyerek, Diana'nın hayatına bir kez daha eşlik etmek isteyenler gün saymaya başladı.

SPENCER FİLMİ NE ZAMAN VİZYONDA OLACAK?

ABD'de ve Avrupa ülkelerinde 5 Kasım’da gösterime girecek olan film, ülkemizde 12 Kasım'da seyirciyle buluşacak.

Haziran 2020'de çekileceği duyurulan filmin yönetmen koltuğunda Pablo Larrain oturuyor.

Yönetmen Pablo filme seçtiği Kristen için, "Bu filmi yapmak için çok önemli bir şeye ihtiyacınız var ki, o da gizemdir. Kristen birçok şey olabilir; çok gizemli, çok kırılgan ve nihayetinde çok güçlü de olabilir.

İhtiyacımız olan da bu. Bunların kombinasyonu. Tüm bu unsurlar bana onu düşündürdü" demişti.

Spencer filmi ilk fragman İZLE