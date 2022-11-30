Petrol
85.59
1.59%
Euro
19.3314
0.44%
Dolar
18.6379
0.00%
Altın
1.055
0.75%
Borsa
4965
0.06%
Bitcoin
319.863
2.05%
BTXN Coin
5.54
-2.46%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Spider-Man 4 yolda! İşte oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi!

    Spider-Man 4 için geri sayım başladı. Efsane filmin vizyon tarihi ortaya çıktı. Hangi Spider-Man olacağı ise merak konusu oldu. İşte oyuncuları ve vizyon tarihi...
    • 30.11.2022 - 13:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Spider-Man 4 yolda! İşte oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi!

    Marvel, Spider-Man hayranlarını sevindiren haberi duyurdu. Siper-Man 4'ün beklenenden daha erken vizyona girecek gibi görünüyor.

    Tobey Maguire ve iki The Amazing Spider-Man filminde Peter Parker'ı canlandıran Andrew Garfield, kendi Spider-Man hikayelerini tamamlamamış olsa da, Spider-Man: No Way Home'da Tom Holland ile Marvel Sinematik Evrenine döndü. Yeni filmde ise bu isimlere ek olarak Zendeya'nın da adı geçiyor.

    Tom Holland’ın oynayacağı, farklı ve daha mükemmel bir çoklu evrende geçen dördüncü Spider-Man filmi yolda olabilir. Yeni filmin 2023’te vizyona gireceği iddia edildi.

    Spider-Man 4 ne zaman vizyona girecek?

    Spider-Man 4'ün çekimlerinin Sony Pictures tarafından özellikle hızlandırıldığı belirtildi. Hatta bazı yabancı kaynaklar, Sony Pictures'ın çoktan vizyon tarihini belirlediğini düşünüyor.

    Spider-Man 4 yolda! İşte oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi! #1

    Ortaya çıkan raporlara göre, Spider-Man 4'ün 12 Temmuz 2024'te sinemalarda gösterime gireceği öne sürüldü.

    Sony ve Marvel'ın henüz bu söylentiler hakkında açıklama yapmadı. Yine de, ortaya çıkan iddialar Spider-Man 4 için oldukça tutarlı duruyor.

    Spider-Man 4 yolda! İşte oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi! #2


    Şehit Halil İbrahim Yiğit'in naaşı baba ocağına getirildi
    Gündem

    Şehit Halil İbrahim Yiğit'in naaşı baba ocağına getirildi

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Yeni kitaplarla yepyeni okuma şöleni
    Kitap

    Yeni kitaplarla yepyeni okuma şöleni

    Görüş Bildir