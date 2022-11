Spider-Man 4 yolda! İşte oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi!

Spider-Man 4 için geri sayım başladı. Efsane filmin vizyon tarihi ortaya çıktı. Hangi Spider-Man olacağı ise merak konusu oldu. İşte oyuncuları ve vizyon tarihi...

Marvel, Spider-Man hayranlarını sevindiren haberi duyurdu. Siper-Man 4'ün beklenenden daha erken vizyona girecek gibi görünüyor.

Tobey Maguire ve iki The Amazing Spider-Man filminde Peter Parker'ı canlandıran Andrew Garfield, kendi Spider-Man hikayelerini tamamlamamış olsa da, Spider-Man: No Way Home'da Tom Holland ile Marvel Sinematik Evrenine döndü. Yeni filmde ise bu isimlere ek olarak Zendeya'nın da adı geçiyor.

Tom Holland’ın oynayacağı, farklı ve daha mükemmel bir çoklu evrende geçen dördüncü Spider-Man filmi yolda olabilir. Yeni filmin 2023’te vizyona gireceği iddia edildi.

Spider-Man 4 ne zaman vizyona girecek?

Spider-Man 4'ün çekimlerinin Sony Pictures tarafından özellikle hızlandırıldığı belirtildi. Hatta bazı yabancı kaynaklar, Sony Pictures'ın çoktan vizyon tarihini belirlediğini düşünüyor.

Ortaya çıkan raporlara göre, Spider-Man 4'ün 12 Temmuz 2024'te sinemalarda gösterime gireceği öne sürüldü.

Sony ve Marvel'ın henüz bu söylentiler hakkında açıklama yapmadı. Yine de, ortaya çıkan iddialar Spider-Man 4 için oldukça tutarlı duruyor.