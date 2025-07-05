Spoiler geldi! Kızılcık Şerbeti'nden 4. sezon paylaşımı: Hem tanıdık, hem yeni...

Show TV'nin üç sezondur devam eden ve dördüncü sezon onayını alan iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, ağızları açık bırakan bir sezon finali yaptı.

Final sahnesinde Mustafa ailesine silah çekip annesinin ölümünden herkesi sorumlu tuttu.

Kızılcık Şerbeti'nde kimin ölüp kimin kalacağına dair soru işaretleri devam ederken yeni sezondan ipucu geldi.

MERAK UYANDIRDI

Kızılcık Şerbeti senaristleri Zeynep Gür, Melis Civelek ve Merve Göntem, bir araya gelerek 4. sezon paylaşımı yaptı.

Merve Göntem'in Instagram'ından yapılan paylaşımda Göntem, 'Kızılcık Şerbeti 4. sezon yükleniyor. Hem tanıdık hem çok yeni' ifadelerini kullandı.