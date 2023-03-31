Sporcusu, oyuncusu, türkücüsü... Seçim öncesi liste kabarık! Hangi ünlü hangi partiden aday oldu? 2023 seçimlerine doğru adım adım ilerlerken, bazı ünlü isimler siyasete atıldıklarını duyurdu. Sporcusundan, türkücüsüne ve oyuncusuna kadar bazı isimler, 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olarak başvurularını yaptı. Peki, Seçim öncesi liste kabarık! Hangi ünlü hangi partiden aday oldu?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyor. Seçim tarihinin açıklanmasının ardından, siyasi arena hızlanmaya başladı.

Adaylıklarını açıklayanlar, ortaklıklar derken... Bazı ünlü isimler, milletvekili olmak için harekete geçti.

Ayrıca ünlü isimlerin bazılarına da bizzat teklif gitti. Ünlülerin seçimleri şaşırtıcı olurken, kim hangi partiye yöneldi merak edildi.

Bu kapsamda da, "Seçim öncesi liste kabarık! Hangi ünlü hangi partiden aday oldu?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Hangi ünlü hangi partiden aday oldu? İşte yanıtı...

Ünlüler ve aday oldukları partiler...

İlk olarak İbrahim Tatlıses ile başlıyoruz. Başarılı türkücü, daha önce dört defa aday oldu ancak listeye giremedi.

Daha önce dört kez Şanlıurfa’dan aday olan ancak listeye giremeyen Tatlıses, bir kez daha şansını deneyecek. Tatlıses, AK Parti'den adaylığını koydu.

Diğer bir isim ise Gökhan Zan oldu. Gökhan Zan, İYİ Parti'den milletvekili adayı olduğunu duyurdu ve Meral Akşener ile birlikte poz verdi.

İYİ Parti'den aday olan diğer bir isim ise Ünal Kahraman oldu. Kahraman'a rozetini Meral Akşener taktı.

Karadeniz müziğinin seviken ismi Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi'nden aday olduğunu duyurdu.

CHP, şarkıcı Onur Akın'ı aday olarak gösterdi. Akın dışında da bazı isimlerin CHP kanadında gündeme geldiği öğrenildi.

Söylemleriyle gündemden düşmeyen ve geçtiğimiz günlerde TRT ekranlarında yayınlanan dizisine veda eden Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) teklifini kabul etti.

Gazeteci, yazar ve akademisyen Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu da AK Parti’den aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler arasında.

Kiralık Aşk dizisinde adını duyuran Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti'den aday olduğunu duyurdu.