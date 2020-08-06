Sputnik, Kıbrıs'ta KKTC'yi yok sayıyor

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Sputnik Türkiye, Kıbrıs'taki Türk varlığını yok sayıp adanın tamamı Rumlara aitmiş gibi haberler servis ediyor.

Rus haber ajansı Sputnik, Türkçe servisine yaptırdığı haberlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan bir tavır içerisinde.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden gelen açıklamaları haberleştiren Sputnik Türkiye, Rum yönetimini adanın tek sahibiymiş gibi gösteriyor.

Rusya'dan gelen paralarla Türkiye'de gazetecilik yapan Sputnik Türkiye kadrosu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden Lübnan'da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamayı haberleştirirken de bu tavrını devam ettirdi.