'Squat yaramış!' Çarkıfelek'in cilveli hostesi Emel Özkızıltaş'ın pozları Instagram'ı derinden salladı...

Mehmet Ali Erbil'in yeniden başlayacağını açıkladığı Çarkıfelek yarışmasının tanınan ekran yüzü Emel Özkızıltaş, gittikçe güzelleşti. Kendini spora veren genç sunucu, fiziğiyle dikkatleri çekti.

Ekranların renkli programlarından olan Çarkıfelek, Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla yeniden yayınlanacak.

Eğlenceli anlara sahne olan programda, Yasemin Koşal’dan, Asena’ya, Fatmagül Fakı’dan Özlem Yıldız’a sayısız ünlü isim hosteslik yaptı.

Uzun bir süre Çarkıfelek hostesliği yapan Emel Özkızıltaş, en büyük çıkışını yakaladı.

Yarışmanın harflerini çeviren hostes, güzelliği ve fiziğiyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran isimlerdendi.

Aslında İşte Benim Stilim yarışmasındaki "Öldüresi var beni" çıkışıyla adını duyuran Özkızıltaş, cilveli hareketleri ve enerjisiyle hafızalara kazındı.

Kemal Doğulu, Ivana Sert, Nur Yerlitaş ve Uğurkan Erez'in jüriliğini yaptığı, Öykü Sertel'in sunuculuğunu üstlendiği programı birinci olarak tamamlayan Emel Özkızıltaş, Çarfıkelek ile ekran yolculuğuna devam etti.

Mehmet Ali Erbil'in ardından Onur Büyüktopçu ile de programa devam eden sunucu, son olarak Gelinim Mutfakta'da yer aldı.

Pozlarıyla gündem oldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Özkızıltaş, kariyerinin yanı sıra Instagram'da paylaştığı pozları ile gündeme geliyor.

Asıl mesleği kabin memurluğu olan Kızıltaş, son dönemdeki pozlarıyla adeta fırtınalar estiriyor.

Esmer güzeli genç sunucu, yaşadığı değişimle takipçilerini şoke etti.

Spora düzenli vakit ayıran Emel Özkızıltaş, o anları sıklıkla 500 bin takipçili Instagram hesabından yayınlıyor.

Güzel fiziğiyle ve estetik dokunuşlarla gittikçe güzelleşen Kızıltaş'ın karelerine yorum ve beğeni yağıyor.