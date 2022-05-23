Squid Game 2. sezona dair ipuçları

Netflix'in rekortmen dizisi Squid Game, 2. sezona hazırlanıyor. Dizinin yapımcısı yeni bölümler hakkındaki açıklamalarıyla şimdiden merak uyandırdı.

2022 yılına damga vuran yapımlardan birisi de "Squid Game" oldu.

Başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung gibi oyuncuların yer aldığı Squid Game, izlenme rekorları kırdı.

17 Eylül tarihinde Netflix'te yayınlanan dizi, birinciliği uzun süre elden bırakmadı.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Hwang Dong-hyuk'un üstlendiği Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'nin ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

2021 yılında dizinin 2. sezonu ile devam edeceği açıklanmıştı ancak, detaylar merak konusuydu.

Geçtiğimiz günlerde ise dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, hayranları heyecanlandıracak açıklamalar yaptı.

Hwang Dong-hyuk, beğenilen Netflix dizisinin 2. sezonunun daha tehlikeli olacağını ilk ağızdan doğruladı.

Yaşam savaşı devam edecek

Hwang, Vanity Fair ile kısa bir süre önce yaptığı röportajda dizinin dönüşü hakkında “İnsanlık bu oyunlarla bir kez daha test edilecek” dedi ve ekledi:

“Bu kez insanlar arasında gerçek bir dayanışma mümkün mü?’ sorusunu sormak istiyorum.”

Ayrıca ünlü yönetmen, yeni sezonda daha fazla oyunun yer alacağının sinyalini de verdi.

Squid Game 2. sezonunun 2023 sonu 2024 yılı başında Netflix'te olması bekleniyor.