Squid Game 2. sezon var mı, ne zaman çıkacak? Yönetmen Dong-Hyuk'tan açıklama geldi!

Squid Game 2. sezon var mı, ne zaman çıkacak? Yönetmen Dong-Hyuk'tan açıklama geldi!

Netflix'in yeni dizisi Squid Game, kısa sürede fenomen haline geldi. 'Squid Game 2. sezon ne zaman?' sorusuna yanıt aranırken dizinin yönetmeni Hwang Dong-Hyuk'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetilen Netflix'in yeni dizisi Squid Game, 17 Eylül 2021 tarihinde dünya çapında yayınlandı. Güney Kore yapımı Squid Game, kısa sürede en popüler yapımlardan biri haline geldi.

Dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisi, maddi zorluklar çeken 456 kişiyi, 46.5 milyar Kore Won'u kazanma şansı için ölümcül sonuçları olan bir takım çocuk oyunlarına katılmaya davet ediyor.

Diziyi bir solukta bitiren seyirciler ise ilk sezonu 9 bölümden oluşan Squid Game dizisinin 2. sezonuna dair bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

"Squid Game 2. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak? Squid Game yeni sezon ne zaman?" gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte Squid Game 2. sezon hakkındaki gelişmeler...

SQUİD GAME 2. SEZON YAYINLANACAK MI?

2018 yapımı olan Squid Game dizisinin yayına girmesi, 2 yılı geçmiş olsa da beklenenden fazla ilgi gördü ve Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yerini aldı.

İzlenme rekoru kırma yolunda ilerleyen Squid Game dizisinin hayranları, hevesle 2. sezonu beklerken dizinin yönetmeni ve senaristi Hwang Dong-Hyuk, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tek başına bir diziyi yazıp yönetmenin ve yapımcılığını üstlenmenin büyük bir iş olduğunu vurgulayan Hwang Dong-Hyuk, ''Aynı şekilde ikinci sezon yapma fikri şahsen beni biraz endişelendiriyor. Henüz net bir şey yok, ancak bunu isteyen o kadar çok insan var ki cidden düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Hikâyeyi farklı bir bakış açısıyla tekrar ele almaya sıcak baktığını belirten Dong-Hyuk, Squid Game'in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman'e odaklanabileceğini belirtti.

Squid Game 2. sezon bölümlerinin geleceği sinyallari verilse de henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.