Squid Game gerçek oluyor! Squid Game: The Challenge fragmanı yayınlandı! İşte yayınlanacağı tarih.. Netflix, 456 gerçek insanlı ve 4.56 milyon dolar ödüllü “Squid Game” yarışmasının ilk fragmanını yayınladı. İşte merakla beklenen o fragman..

ensonhaber.com Netflix'te izlenme rekorları kıran ve dünya çapında büyük bir üne kavuşan Squid Game dizisi gerçek hayata uyarlanıyor. Squid Game dizisinden esinlenerek düzenlenecek olan 'Squid Game: The Challenge' yarışması için geri sayım başladı. Bilindiği üzere Squid Game: The Challenge yarışmasında büyük ödül 4,56 milyon dolar olarak belirlendi. Netflix, 456 gerçek insanlı ve 4.56 milyon dolar ödüllü “Squid Game” yarışmasının fragmanını yayınladı. Netflix'in, geçtiğimiz sene duyurduğu ve başvurularını topladığı Squid Game yarışması için meraklı bekleyiş sona eriyor. Squid Game: The Challenge yarışması 22 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak. İşte merakla beklenen fragman..

Salih Demirgan

Seo Editor

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