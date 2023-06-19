Squid Game geri dönüyor! Squid Game'in 2. sezon tanıtımı yayınlandı! Netflix'in en çok izlenen dizisi olan Squid Game ikinci sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte uzun süredir merakla beklenen ikinci sezon tanıtımı..

İlk sezonuyla 17 Eylül 2021 tarihinde Netflix'te yayınlanan ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game isimli dizinin ikinci sezonu uzun süredir merakla bekleniyordu. Dizinin hayranları ikinci sezonun ne zaman yayınlanacağını büyük bir merakla takip ederken Netflix geçtiğimiz gün paylaştığı bir fragman ile müjdeyi verdi. Squid Game dizisi yeni sezonuyla yakında izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo gibi isimlerin yer aldığı dizinin ikinci sezonunda 4 yeni oyuncu yer alacak. Netflix'in en çok izlenen dizisi unvanına elinde bulunduran Squid Game ikinci sezonuyla yakında dönüyor. Netflix'in geçtiğimiz gün Brezilya'da gerçekleştirdiği Tudum etkinliğinde Squid Game dizisinin 2. sezonuna dair kısa bir tanıtım yayınladı. İşte Squid Game'in ikinci sezon tanıtımı..