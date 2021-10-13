Squid Game kaç milyon kişi tarafından izlendi? Rekor üstüne rekor!

Squid Game kaç milyon kişi tarafından izlendi? Rekor üstüne rekor!

Netflix'in Kore yapımı dizisi Squid Game rekor kırmaya ve gündemde kalmaya devam ediyor. Diziyi izleyenler ise "Squid Game kaç milyon kişi tarafından izlendi?" sorusunu araştırmaya başladı.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Hwang Dong-hyuk'un üstlendiği Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlandı.

Kısa sürede en popüler yapımları bile geride bırakarak zirveye tırmanan Squid Game, rekor kırmaya devam ediyor.

Güney Koreli Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen dizinin başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung yer alırken, dizinin izlenme oranı ise araştırılmaya başlandı.

Dizinin konusu ve oyuncuları sosyal medyada rekor kırarken, Netflix merak edilen izlenme oranlarını açıkladı.

Peki, Squid Game kaç milyon kişi tarafından izlendi? İşte detaylar...

SQUID GAME KAÇ MİLYON KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ?

Dizi yayınlandığı günden beri tüm dünyada Netflix'in Top 10 listesinde ilk sırasında yer alıyor.

Netflix'in CEO'su ve içerik müdürü Ted Sarandos Instagram hesabından Squid Game'in izlenme oranını açıkladı. Sarandos açıklamasında şu ifadeye yer verdi;

"Squid Game resmi olarak 111 milyon hayranına ulaştı. Bunu şimdiye kadar ki en büyük serimiz haline getirdi."