Squid Game Netflix'e ne kadar kazandırdı? Maliyeti dudak uçuklattı

Squid Game Netflix'e ne kadar kazandırdı? Maliyeti dudak uçuklattı

Netflix'in izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, dikkati çekmeye devam ediyor. 111 milyon kişi tarafından izlenen dizinin Netflix'e getirisi ise dudak uçuklattı.

Başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung gibi oyuncuların yer aldığı Squid Game, 17 Eylül tarihinde Netflix'te yayınlandı.

Dizinin yayınlanması uzun bir süredir beklenirken, seyirciyle buluştuğu andan itibaren rekor üstüne rekor kırdı.

Türkiye'de de oldukça sevilen dizi, Netflix verilerine göre toplam 111 milyon kişi tarafından izlendi.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Hwang Dong-hyuk'un üstlendiği Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, izlenme oranının ardından maliyeti ile gündeme geldi.

Diziye dair her detayı titizlikle takip edenler, "Squid Game Netflix'e ne kadar kazandırdı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Squid Game Netflix'e ne kadar kazandırdı? İşte o rakam...

SUQİD GAME NETFLİX'E NE KADAR KAZANDIRDI?

Bloomberg’in haberine göre; Netflix'in yalnızca 21,4 milyon dolar (bölüm başına yaklaşık 2,4 milyon dolar) maliyeti bulunan diziden 891 milyon dolar kazanç sağlaması bekleniyor.

Bu rakam maliyetin yaklaşık 40 katına tekabül ederken, dizinin başarısını gözler önüne seriyor.

Netflix'in hisselerinin ise Squid Game'in yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren yüzde 7 civarında arttığı ve şirket değerinin ise 278,1 milyar dolara ulaştığı bildirildi.