Squid Game Ödülü: 45.6 milyar Won ne kadar, kaç lira?

Eylül ayının izlenme rekorunu kıran Netflix Güney Kore yapımı "Squid Game" 45,6 milyar wonluk bir ödülü olan ölümcül bir oyunu anlatıyor. Peki 45.6 milyar WON ne kadar, kaç lira yapar?

Netflix'in son günlerde milyonların yoğun ilgi gösterdiği Güney Kore yapımı dizisi "Squid Game", detaylarıyla birlikte araştırılıyor.

"Kalamar Oyunu" anlamına gelen dizi 45.6 Milyar Won ödüllü hayatta kalma oyununa katılan bir grup insanın etrafında dönüyor.

Hırsız, tefeci, büyük borçları olan, hatta doktor ve daha birçok rolleri olan farklı geçmişlere sahip 456 kişiden oluşan grup, verilen görevleri süre dolmadan yapmak zorunda aksi takdirde acı dolu bir şekilde ölüyor.

SQUİD GAME KONUSU

Dizi, maddi açıdan zorluk çeken bir babayı merkeze alarak ilerliyor. Her yere borcu olan ve tüm bunların yanında ailesi de dağılmış olan adamımız bir gün çok ilginç bir davet alıyor ve çok basit gibi görünen bir dizi oyunun oynandığı bir yere gidiyor. İşte dizi de bu oyunların sonucunda kazanılacak büyük para ödülünü ve bu süreçte yaşanan diğer olayları konu alıyor.

Seyircilerin en büyük merak konularından birisi ise ödül miktarı olarak gündemde...

45.6 MİLYAR WON NE KADAR?

45.6 milyar won ne kadar, kaç para yapar merak ediliyor. Peki 45.6 milyar won ne kadar? 45.6 milyar won TL karşılığı nedir? İşte yanıtı...

26 Eylül 2021 verilerine göre, 45.000.000.000 Güney Kore Wonu eşittir 338.724.938,66 Türk Lirası.