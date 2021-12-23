Squid Game yıldızı HoYeon Jung son hali ile korkuttu! Meğer 10 günde...

Netflix'in Güney Kore yapımı fenomen dizisi Squid Game'in yıldızı HoYeon Jung, 10 günde 8 kilo verdi. Yıldızın son halini gören hayranları, bir hayli endişelendi.

Başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung gibi oyuncuların yer aldığı Squid Game, izlenme rekorları kırdı.

Netflix'in en fazla izlenen yapımlarından birisi olan Squid Game, ikinci sezonuyla yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Tüm dünya ve Türkiye'de de ilgi odağı olan Squid Game, toplam 111 milyon kişi tarafından izlendi.

Konusuyla ilgi çeken yapımın başrol oyuncularından birisi olan HoYeon Jung, son hali ile hayranlarını korkuttu.

27 yaşındaki Güney Koreli oyuncu, 10 günde 8 kilo verdiğini ve yemek yemeye zamanı olmadığını söyledi.

KORELİ OYUNCU TANIMAYACAK HALDE

HoYeon Jung Star News'e yaptığı açıklamada dizisinin tanıtımı için Amerika'yı ziyaret ettiği söyledi ve yoğun programdan dolayı, "Yemek için zaman yoktu" dedi.

"Amerika'ya ilk geldiğimde üzerime oturan tüm giysiler şimdi çok bol" diyen Jung, röportaj sırasından çekilen son fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Bir hayranı, “Olumsuz bir yorum yapmak istemiyorum, sadece seni siyah elbise içinde bu kadar zayıf görmek beni biraz endişelendirdi.” dedi.