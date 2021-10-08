Squid Game'de kimsenin fark etmediği detay ortaya çıktı! Öğrenince çok şaşıracaksınız

İzleyiciler, son zamanlarda herkesin konuştuğu Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game'de her şeyi değiştirecek bir ayrıntıyı fark etti. Tabi önceden uyaralım, bu haber spoiler içeriyor.

Başrolünde Lee Jung-jae ve Park Hae-Soo'nun yer aldığı Güney Kore dizisi Squid Game, 17 Eylül'de dijital yayın platformu Netflix'te gösterime girdi.

Hiçbir bölümünde heyecanın ve temponun azalmadığı dizi, yayınlandığı tarihten bu yana dünya çapında popülerlik kazandı. Hatta öyle bir hal aldı ki komedi programlarında skeçlere konu oldu.

Squid Game dizisi, çok fazla borcu olan kişileri büyük paralar kazanma umuduyla bir dizi oyunda rekabet etmeleri için işe alan gizemli bir organizasyonun bulunduğu distopik bir gerçekliği konu ediniyor.

Oyunlar, klasik çocuk oyunlarına dayanıyor ancak bu oyunları kaybedenler ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyor.

ŞAŞIRTICI DETAY ORTAYA ÇIKTI

Katılımcılar, oyun başlayana kadar hangi oyunu oynayacaklarını bilmiyor ancak dikkatli izleyiciler, oyunlara katılan kişilerin hayatını kurtarabilecek bir avantajı elde edebileceğini gösteren şaşırtıcı bir detayı fark etti.

Birçok izleyici, yarışmacıların katıldıkları 6 oyunun her birine ait çizimlerin, oyuncuların kaldığı yurdun duvarlarında görülebildiğini ortaya çıkardı.

Oyuncuların ranzalarının arkasındaki duvarlarda, aralarında halat çekme ve Kırmızı Işık, Yeşil Işık'ın da bulunduğu oyunları tasvir eden çöp adam çizimler bulunuyor.

Dizinin başında, alanı dolduran yatak sayısı yüzünden bu çizimleri fark etmek kolay olmasa da oyuncular elendikten ve yatakları yatakhaneden çıkarıldıktan sonra çizimleri görmek daha kolay hale geliyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dizinin sıkı takipçileri, bu detayı fark ettiklerinde yaşadıkları şoku ifade etmek için Twitter hesapları üzerinden #SquidGame etiketi ile paylaşımlarda bulundu. Konu, kısa sürede gündem oldu.

Bir kullanıcı, kısa sürede gündem olan konuyla ilgili, ''Birinci bölümden beri nasıl oluyor da duvardaki oyun çizimlerini kimse görmedi?'' şeklinde yorum yaptı.

Diğer bir kullanıcı ise, ''Squid Game'deki halat çekme, cam üzerinde yürüme gibi oyunların yarışmacıların kaldığı yurdun duvarlarına çoktan çizilmiş olduğunu fark eden bir ben mi varım?'' sorusuna sorarak bunu daha önceden keşfeden birinin olup olmadığını öğrenmek istedi.

Başka bir kullanıcı da, detayı fark ettiğini "Uyudukları yerin duvarındaki çizimlerin Squid Game'de oynayacakları oyunların çizimleri olduğunu fark ettim.'' sözleriyle açıkladı.

POPÜLER DİZİLERİ GERİDE BIRAKTI

Netflix CEO'su Ted Sarandos, Squid Game'in The Witcher, Bridgerton ve Stranger Things gibi diğer popüler dizileri geride bırakarak internet yayın platformunun en büyük dizisi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, geçtiğimiz günlerde dizinin potansiyel ikinci sezonuna dair fikirlerinden bahsederken, The Front Man karakterine odaklanmayı tercih edebileceğini belirtmişti.