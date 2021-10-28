Squid Game'e dişli bir rakip geliyor! Kore dizisi Dr. Brain'den ilk fragman yayınlandı

Tüm dünyayı kasıp kavuran Netflix'in Güney Kore yapımı Squid Game dizisine rakip olarak gösterilen Apple TV+ imzalı Kore dizisi Dr. Brain'den ilk fragman izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Özellikle ''Parazit'' filmi ve ''Squid Game'' dizisi gibi global çapta etkiler yaratan ve kendine hayran bırakan Güney Kore yapımı işlere olan ilgi, son dönemlerde artış gösteriyor.

Bunun farkında olan şirketlerden biri olan Apple, kendi içerik platformu Apple TV+ için orijinal bir Güney Kore yapımı dizi ile geliyor.

Başrolünde ve yönetmen koltuğunda tanıdık isimler görülen dizinin, çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in tüm dünyada ses getiren ve izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisine rakip olacağı belirtiliyor.

APPLE TV+ İLE GELİYOR

Güney Kore dizi ve filmleri, özellikle Squid Game ve Parazit'in etkisiyle birlikte son zamanlarda dünya çapında büyük bir ilgiyle karşılaştı. Bu ilgi, Netflix gibi dev yapım şirketlerini Güney Kore yapımları üretmeye sürükledi.

Apple da Güney Kore furyasına yeni bir yapımla katılan son yapım şirketi oldu. Apple TV+'da yayınlanacak yeni ve ilk Korece orijinal yapımından ilk fragmanı yayınladı. Dizi, fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ilgi odağı oldu.

Squid Game'e rakip olarak gösterilen Dr. Brain dizisinden ilk fragman yayınlandı VİDEO

DR. BRAIN DİZİSİNİN KONUSU

''Dr. Brain'' adıyla yayınlanacak yeni Apple TV+ yapımı, Güney Kore'de popüler olan bir çizgi romana dayanıyor.

İlk sezonu yalnızca 6 bölümden oluşacak olan bilim-kurgu türündeki bu dizinin ilk bölümü, 4 Kasım'da Apple TV+'ta yayınlanacak.

Dizinin ana karakteri Dr. Brain, ailesinin ölümünün arkasındaki gizemi çözmek istiyor. Brain, ailesinin gizemli bir kayaya kurban olmasıyla bir trajedi yaşayan beyin bilimcisi olarak ölülerin anılarına ulaşmaya çalışıyor.

PARASİTE OYUNCUSU BAŞROLDE

Bound Entertainment, Kakao Entertainment, StudioPlex ve Dark Circle Studios ortaklığında Apple TV+ için çekilen Dr. Brain dizisinin yazarlığını, yönetmenliğini ve yapımcılığını Kim Jee-woon üstleniyor.

Dizinin başrolündeyse daha önce ''Parasite'' filminde rol alan başarılı aktör Lee Sun-kyun yer alıyor.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise; Lee You-young, Park Hee-soon, Seo Ji-hye ve Lee Jae-won.