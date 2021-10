Squid Game'in 001'i Oh Yeong-su, 77 yaşında ünlü oldu! İtirafıyla şoke etti

Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'de Oyuncu 001'i canlandıran 77 yaşındaki Oh Yeong-su, dizi sayesinde hayatının değiştiğini söyledi. Oh Yeong-su, ''Ünlü olmak çok zor.'' dedi.

Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan ve başrolünde Lee Jung-jae ve Park Hae-Soo'nun yer aldığı Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, izlenme rekorları kırarak zirveye yerleşti.

Hiçbir bölümünde heyecanın ve temponun azalmadığı dizi, yayınlandığı tarihten bu yana dünya çapında popülerlik kazandı.

Çok fazla borcu olan kişileri büyük paralar kazanma umuduyla bir dizi oyunda rekabet etmeleri için işe alan gizemli bir organizasyonun yer aldığı distopik bir gerçekliği konu edinen Squid Game dizisi, komedi programlarında skeçlere bile konu oldu.

Squid Game'in oyuncuları da kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bunlardan biri de dizide Oyuncu 001'e hayat veren 77 yaşındaki Oh Yeong-su oldu.

Oh Yeong-su, dizinin yayınlanmasından bu yana hayatının ne kadar değiştiğini anlattı. 70 yaşından sonra ünlü olmanın zorlukları olduğunu söyleyen Oh Yeong-su, samimi itiraflarda bulundu.

77 YAŞINDA ÜNLÜ OLDU

Squid Game dizisinden önce How Do You Play'in bir bölümünde yer alan ve ünlü reklamlarda dahil olmak üzere pek çok teklifi geri çeviren Oh Yeong-su, 77 yaşında ünlü olmanın tadını çıkartıyor.

Squid Game'de Oyuncu 001'i canlandıran Koreli yıldız, diziden sonra pek çok insanın onunla iletişim kurmak istediğini belirtti.

MENAJERİ OLMADIĞI İÇİN KIZINDAN YARDIM ALIYOR

Menajeri olmadığı için işlerini yönetmesi için kızından yardım alan Oh Yeong-su, ''Havada uçuyormuşum gibi hissediyorum. Sakinleşmem, düşüncelerimi düzenlemem ve kendimi tutmam gerekiyor. Birçok insan benimle iletişime geçiyor. Bana yardım edecek bir yöneticim olmadığı için aldığım aramalar ve mesajlarla başa çıkmam çok zor. Kızım bana yardım ediyor.'' dedi.

''60 YILDIR YAPIYORDUM''

Kariyerine 1963 yılında başladığını ifade eden Oh Yeong-su, Squid Game sayesinde hayatının değiştiğini söyledi.

Yaklaşık 60 yıldır oyunculuk yapmasına rağmen popülerliğinin son dönemde zirveye ulaştığını dile getiren Oh Yeong-su, ''İşler epey değişti. Bir kafeye ya da kamuya açık bir yere gittiğimde artık başkaları beni fark ediyor. Bu nedenle nasıl göründüğüm daha büyük önem taşıyor. Ünlü olmak çok zor.'' diye konuştu.