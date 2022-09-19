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    Squid Game'in 4,56 milyon dolarlık gerçek yarışması başlıyor! Nasıl başvuru yapılır?

    Squid Game'in gerçek hayata uyarlaması olan Squid Game: The Challenge yarışması için başvurular başladı.İşte detaylar..
    • 19.09.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 14:56
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    Squid Game'in 4,56 milyon dolarlık gerçek yarışması başlıyor! Nasıl başvuru yapılır?

    Netflix'te izlenme rekorları kıran ve dünya çapında büyük bir üne kavuşan Squid Game dizisi gerçek oluyor.

    Squid Game dizisinden esinlenerek düzenlenecek olan 'Squid Game: The Challenge' yarışması için başvurular alınmaya başladı.Yarışmada büyük ödül 4,56 milyon dolar olarak belirlendi.

    Squid Game in 4,56 milyon dolarlık gerçek yarışması başlıyor! Nasıl başvuru yapılır? #1

    Dizi kısa sürede tüm dünyada izlenme rekorları kırarak ve Netflix'in en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başarmıştı.

    'Squid Game: The Challenge' yarışmasının çekimlerinin 2023 yılının başlarında başlayacağı ve çeşitli ülkelerde çekimlerin yapılacağı düşünülüyor.

    Squid Game in 4,56 milyon dolarlık gerçek yarışması başlıyor! Nasıl başvuru yapılır? #2

    Squid Game: The Challenge başvurusu nasıl yapılır?

    Squid Game: The Challenge yarışmasına katılmak için başvurular "SquidGameCasting.com"  adresi üzerinden yapılabilecek.

    Netflix yarışmayı şimdiye kadarki en büyük yarışma şeklinde tanımlıyor.Sadece 456 kişinin katılacağı yarışmada büyük ödül olan 4,56 milyon dolar bir kişinin olacak..



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