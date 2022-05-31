Squid Game'in yeni rakibi: Cennete Hoş Geldiniz dizi konusu ve oyuncuları! 'Göründüğü gibi değil'

Squid Game'in yeni rakibi: Cennete Hoş Geldiniz dizi konusu ve oyuncuları! 'Göründüğü gibi değil'

Netflix top10 listesinde ilk sırada yerini koruyan Welcome to Eden-Cennete Hoş Geldiniz dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Cennete Hoş Geldiniz dizi konusu nedir, oyuncuları kim?

Netflix, Squid Game benzeri bir gerilim dizisine daha imza attı.

İspanya orijinal dizisi Cennete Hoş Geldiniz - Welcome to Eden, 6 Mayıs 2022'de gösterime girdi.

8 bölümden oluşan dram ve gerilim türündeki dizi platformun en çok izlenenleri arasında yer alıyor.

Seyirciler, diziyi Squid Game'e ile karşılaştırıyor ve konseptin benzediğini dile getiriyor.

Peki Cennete Hoş Geldiniz konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? 2. sezon gelecek mi? İşte Cennete Hoş Geldiniz dizisiyle ilgili detaylar...

Cennete Hoş Geldiniz dizi konusu

Bir grup genç, gözlerden uzak bir adada bir partiye katılır. Ancak çok çekici görünen yer aslında tehlikeli sırlar ve tuzaklarla doludur. Partiye katılan Zoa, adaya vardığında hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Gabi, ablası Zoa'nın durumuyla ilgili endişelenir. Astrid misafirlerini partiye davet ederken, Aldo hala şüphelidir. Zoa ve Ibon adada yakınlaşırken Africa, ev sahipleriyle ilgili bilgileri öğrenmeye çalışır. Bu sırada Aldo kaçış planları yapmaktadır. Charly ve Zoa, Aldo'nun ortadan kaybolması hakkında endişelerini ifade eder. Bel ise gerçekte ne olduğunu araştırmak için Eloy'dan yardım ister.

Cennete Hoş Geldiniz oyuncuları

Cennete Hoş Geldiniz dizisinin oyuncu kadrosunda Amaia Aberasturi,Tomy Aguilera,Diego Garisa, Albert Baró, Berta Castañé, Lola Rodríguez, Guillermo Pfening, Sergio Momo ve Begoña Vargas gibi isimler yer alıyor.

Cennete Hoş Geldiniz 2. sezon ne zaman?

Netflix, Welcome to Eden'e (Cennete Hoş Geldiniz / Bienvenidos a Edén) 2. sezon onayını verdiğini duyurdu ancak henüz tarih verilmed.