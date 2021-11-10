Squid Game'in yönetmeni açıkladı: İlk sezonun alternatif bir finali daha varmış!

Squid Game'in yönetmeni açıkladı: İlk sezonun alternatif bir finali daha varmış!

Netflix'in izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk, birinci sezonun alternatif bir sonu olduğunu söyledi.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Hwang Dong-hyuk'un üstlendiği Netflix'in popüler dizisi Squid Game, 17 Eylül 2021 tarihinde dünya çapında yayınlandı.

Güney Kore yapımı Squid Game, kısa sürede 111 milyon izleyiciye ulaşarak en popüler yapımlar arasında yerini aldı.

Borç batağında olan ve hayatı yolunda gitmeyen 456 yarışmacının, 46.5 milyar Kore Won'u kazanmak için ölümcül sonuçları olan bir takım çocuk oyunlarına katıldığı dizinin sonu hâlâ tartışma yaratmaya devam ediyor.

Squid Game'in ilk sezonunun finali, bazı kesimler tarafından beğenilmedi. Üstelik final sahnesi, dizinin ikinci sezonunun olup olmayacağı henüz bilinmezken yeni bölümlere hazırlık olarak yorumlandı.

Ancak dizinin yönetmeni ve senaristi Hwang Dong-hyuk, yeni sezon planlamasını yalanlarken en başından beri final için iki alternatif düşündüklerini dile getirdi.

FİNAL SAHNESİNİ YENİDEN DEĞERLENDİRDİ

Entertainment Weekly'ye konuşan Hwang Dong-hyuk, gardiyanlar tarafından Oyuncu 456 olarak bilinen Seong Gi-hun'un final sahnesini bir kez daha değerlendirdi.

Squid Game'in ilk sezonu, Seong Gi-hun'un kızını görmek için uçağa binmek üzereyken sona erdi. Ancak son anda Seong Gi-hun, Squid Game'i organize eden karanlık ekibin yaptıklarına devam ettiklerini görmüş ve uçağa binmekten vazgeçmişti.

Dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, tartışmalara konu olan final için alternatif bir son düşündüklerini itiraf etti.

''EKİPLE UZUN SAATLER BOYUNCA FİNALİ KONUŞTUK''

Final için iki farklı senaryo arasında adeta savaş verdiklerini ifade eden Hwang Dong-hyuk, şöyle konuştu:

''En başında Gi-hun'un uçağa binip ayrılacağı alternatif bir son düşündük. Buna ek olarak Gi-hun'un kameraya dönerek intikam alacağı bir sahne üzerine konuştuk. Kendimize sürekli şunları sorduk: Gi-hun'un gidip ailesini görme ve kendi mutluluğunun peşinde koşma kararı gerçekten doğru mu? Dizi aracılığıyla vermek istediğimiz mesaj için doğru yol bu mu?'' dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Dong-hyuk, en nihayetinde karakterin uçağa binmesi halinde mesajın başarısız olacağı sonucuna vardıklarını belirtti:

''Dünya şimdi olduğu duruma neden geldi?' sorusunu cevaplamak istedik. Bu cevap ancak Gi-hun arkasını dönüp kameraya doğru yürüdüğünde verilebilirdi. Biz de finali bu şekilde yaptık.''





''İKİNCİ SEZON GELİYOR

Ünlü yönetmen dün ayrıca 2. sezonun çekileceğini açıkladı.

"İkinci sezon için çok büyük bir baskı, çok fazla talep ve arzu vardı. Sanki bize başka seçenek kalmamıştı" diyen Dong-hyuk, henüz planlama aşamasında olduğunu kaydetti.

Dong-hyuk ana kahraman Gi-hun'un da yeni sezonda yer alacağını duyurdu. Öte yandan Netflix, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.