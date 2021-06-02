Stajyer filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Stajyer filmi oyuncu kadrosu..

2015 yılında vizyona giren komedi ve drama türündeki Stajyer filmi, bu akşam TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Peki Stajyer filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Nancy Meyers'in oturduğu, ünlü oyuncu Robert De Niro ve Anne Hathaway'in başrollerini paylaştığı Stajyer filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 23.30'da TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

ABD yapımı Stajyer filmi, 194.6 milyon dolarlık hasılatla son dönemin öne çıkan filmleri arasında yer alıyor. Film, 70 yaşlarında bir adamın genç ve güzel bir kadının yanında stajyerlik yaptığı komik maceraları konu ediniyor.

Film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler, Stajyer filminin konusu ve oyuncularını merak ediyor. Peki Stajyer filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Stajyer filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

STAJYER FİLMİ KONUSU

Başarılı bir şirketin sahibi olan Jules Ostin, çalışanlarındn birinin tavsiyesiyle yeni bir stajyer programı başlatır. Biraz yaşını almış insanlara yönelik olan bu deneysel programa ilk başlayan kişi ise 70 yaşındaki Ben Whittaker olur. Şirketin genç kadrosunun yaş ortalamasını bir hayli yükselten Whittaker ile yanında çalıştığı Ostin arasında zamanla iş ilişkisi sağlam bir dostluğa dönüşecektir. Yönetmen koltuğunda Nancy Meyers'ın oturduğu, komedi filminin başrollerini ise Anne Hathaway ile Robert De Niro paylaşıyor.

STAJYER FİLMİ OYUNCULARI