Star Market formatı nedir, başvuru nasıl yapılır? Star Market başvuru formu

Star TV ekranlarının yeni yarışma programı Star Market'in formatı merak ediliyor. Yarışmaya başvuruda bulunmak isteyenler, Star Market formatı nedir, başvuru nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor.

Yapımcılığını Global Medya'nın üstlendiği, sunuculuğunu ise Ufuk Özkan'ın yaptığı yepyeni ve heyecan dolu yarışma programı Star Market, Star TV ekranlarında yayın hayatına başlıyor.

Seyirciyi heyecan dolu bir alışverişin içine sokacak olan Star Market'in formatı merak ediliyor. Yarışmaya başvuruda bulunacak olanlar, Star Market başvurusu nasıl ve nereden yapılır? sorusuna-un yanıtını araştırıyor.

Alışveriş yaptıkça para kazandıran yarışma programı Star Market'te yarışmacılar, en pahalı sepetleri doldurmak için mücadele edecek.

Peki Star Market formatı nedir, başvuru nasıl yapılır? İşte Star Market başvuru formu...

STAR MARKET FORMATI NEDİR?

İlk olarak "Supermarket Sweep" adıyla 1965 yılında Amerika'da yayınlanmaya başlayan 'Star Market', kısa sürede milyonların gözdesi haline geldi.

Daha sonra İngiltere ve Yunanistan'da da yayınlanan yarışma, şimdi Türkiye'de yyaın hayatına başlıyor.

Star Market yarışmasında, her bölüm üç takım kıyasıya bir yarışa girecek. Yarışmacılar, etaplar boyunca kimi zaman sorulara cevap vererek, kimi zaman da kendilerinden istenen ürünleri marketin içinde bulmaya çalışacak.

"Büyük Alışveriş" adı verilen 'yarı final' etabı için rakiplerinden daha fazla süre toplamaya çalışan yarışmacılar, keyifli ve eğlenceli bir serüveni evlerinize taşıyacak.

CUMARTESİ AKŞAMLARI ÜNLÜLER YARIŞACAK

'Star Market', ezber bozan bir alışveriş yarışını evlerinize getiriyor. Daha önce hiç böyle bir market görmediniz. Bu markette para harcamak yok; eğlence var, rekabet var, koşturma var, ödül var.

Hafta içi her gün 3 çiftin yarışacağı 'Star Market'in cumartesi akşamı yayınlanacak özel bölümünde ise ekranlardan tanıdığınız ve hayranı olduğunuz ünlü isimler olacak.



