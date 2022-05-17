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    'Suç işliyorsun güzelim' Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek transparan elbisesiyle sütyensiz poz verdi...

    Baba dizisiyle ekranlara dönen genç ve güzel oyuncu Dilara Aksüyek'in son paylaşımı, sosyal medyayı çalkaladı. Elif karakterine hayat veren oyuncu, transparan kıyafetiyle poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 16:45
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    'Suç işliyorsun güzelim' Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek transparan elbisesiyle sütyensiz poz verdi...

    Güzelliği ve oyunculuğu ile adından söz ettiren Dilara Aksüyek, oldukça iddialı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

    2012 yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile ekran macerasına başlayan Aksüyek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

    Oyunculuk serüvenine devam eden Dilara Aksüyek, 2013 yılında başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini üstlendi.

    34 yaşındaki Dilara Aksüyek, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, İstanbullu Geli, Arıza ve Baş Belası dizilerinde de rol aldı.

    Şimdilerde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrolde yer aldığı Baba dizisinde Elif karakterini canlandıran Dilara Aksüyek, güzelliği ile de gündeme geliyor.

    Sütyensiz pozuna yorum yağdı

    Sosyal medya paylaşımlarıyla güzelliğini gözler önüne seren oyuncu, son karesiyle olay oldu.

    Transparan elbisesiyle kamera karşısına geçen Dilara Aksüyek, takipçilerinin beğenisini kazandı.

    Takipçileri Aksüyek'e son günlerdeki "sütyen" tartışmalarını hatırlatarak "Suç işliyorsun", "Güzeller güzeli", "Zirvedesin" gibi yorumlarda bulundu.

    Suç işliyorsun güzelim Baba nın Elif i Dilara Aksüyek transparan elbisesiyle sütyensiz poz verdi... #1

    Suç işliyorsun güzelim Baba nın Elif i Dilara Aksüyek transparan elbisesiyle sütyensiz poz verdi... #2


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