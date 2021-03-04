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- Suç mahalli: Cecil Hotel hikayesi nedir?
Suç mahalli: Cecil Hotel hikayesi nedir?
- Haber Merkezi
- 04.03.2021 - 14:02
- Güncelleme : 04.03.2021 - 14:03
Cecil Otel, kısmen karanlık geçmişi sayesinde Los Angeles’ın en ünlü otellerinden biridir.
Bazıları; katillere, akıl hastalarına ve hayaletlere ev sahipliği yapan Cecil’in sıradan bir otel olmadığını ve lanetli olduğu söylenir.
Netflix'in belgeselini yaptığı Cecil Hotel hikayesi ve cinayetleri, son günlerde oldukça fazla konuşuluyor.
1924 yılında otel işletmecisi William Banks Hanner tarafından, dünyanın dört bir tarafından gelen iş insanlarına ve Los Angeles sosyetesine hizmet vermesi için inşa edilen otelin hikayesi, esrarengiz bir hal alıyor.
Yıllar içerisinde Cecil Otel’de, doğal olmayan yollardan ve açıklanamayan paranormal olaylardan kaynaklanan tam 16 farklı ölüme tanıklık ediliyor.
İşte gizemli bir suç mahalli olan Cecil Hotel hakkında bilmeniz gerekenler..
CECİL HOTEL HİKAYESİ NEDİR?
Cecil Hotel, 640 S. Main Street, Downtown Los Angeles'ta yer almaktadır.
Teknik olarak otel şu anda açık değil - ancak raporlara göre Ekim 2021'e kadar yeniden açılma planları var.
1985’te Cecil, sadece seri katil Richard Ramirez’e değil, aynı zamanda katil Jack Underweger’e de ev sahipliği yaptı.
ELİSA SAM'İN ÖLÜMÜ
Ayrıca yıllar boyunca ilginç ölümler zincirinin de yeri olan Cecil HOtel’deki en gizemli olaylardan biri 2013 yılında gerçekleşti, Kanadalı Üniversite öğrencisi Elisa Lam’ın cesedi, kaybolmasından 3 hafta sonra otelin çatısındaki su tankının içinde çıplak halde bulundu.
Elisa'nın kayboluşundan hemen önce otelin asansöründeki kamera tarafından çekilen görüntüleri soruşturma sırasında Los Angeles polisi tarafından yayımlanmış ve viral olmuştu.
Görüntüde asansörün kapısı açık kalıyor ve Elisa birisiyle konuşuyor gibi görünüyor. Hareketlerinin doğal olmadığı dikkat çekiyor. Daha sonra asansörden çıkıyor ve kayıplara karışıyor.
Yapılan otopsi sonucunda kızın kanında alkol veya uyuşturucuya rastlanmıyor. Ölümünün nedeninin boğulma olduğu ve vücudunda herhangi bir dış kaynaklı travmaya rastlanmadığı açıklanıyor.
Polis kızın depresyon tedavisi görmesinden ve manik depresif oluşundan yola çıkak oayın bir intihar vakası olduğu sonucuna varıp dosyayı kapatıyor.
Son yıllarda otel; binanın, orada ölen sayısız insanın ruhu tarafından dadanılan bir yer olduğuna inanan paranormal meraklıları için aktif bir ziyaret noktası olmuş.
CECİL HOTEL HAKKINDA
1. 1985 yılında “Gece Takipçisi” lakabı takılan Amerika’nın en korkutucu seri katillerinden biri olan Richard Ramirez otelin çatı katındaki odalarından birinde yaşadı.
2. 1991 yılında Avusturyalı seri katil Jack Unterweger de Cecil Otel için “evim” diyordu.
3. Cecil Otel’in en meşhur misafirlerinden bir diğeri ise “Black Dahlia” olarak bilinen Elizabeth Short, bedeni ikiye ayrılmış halde bulundu.
4. Cecil Otel’deki en gizemli olaylardan biri 2013 yılında gerçekleşti, Kanadalı Üniversite öğrencisi Elisa Lam’ın cesedi, kaybolmasından 3 hafta sonra otelin çatısındaki su tankının içinde çıplak halde bulundu.
5. 1964 yılında Goldie Osgood odasında boğuldu, bıçaklandı ve tecavüze uğradı.
6. Mart 1937’de Cecil Otel’in dokuzuncu katında kalan 25 yaşındaki Grace E. Magro odasının camından düştü ve telefon tellerine takılarak öldü.
7. 23 Ekim 1954 tarihinde Helen Gurnee odasının camından atladı ve Cecil Otel’in girişindeki tenteye düşerek hayatını kaybetti.
8. 1 Aralık 1976’da Cecil Otel’in çatısına çıkan 26 yaşındaki Jeffrey Thomas Paley elindeki tüfekle rastgele ateş açtı.
Cecil Otel, ismini “Stay on Main” olarak değiştirerek geçmişinden kurtulmayı deniyor.