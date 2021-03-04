Suç mahalli: Cecil Hotel hikayesi nedir?

Tarihin en gizemli cinayetlerine tanıklık ettiği konuşulan Los Angeles'taki Cecile Hotel, hikayesi ve son durumuyla ilgili merak konusu oldu. Peki Cecil Hotel hikayesi nedir?

Cecil Otel, kısmen karanlık geçmişi sayesinde Los Angeles’ın en ünlü otellerinden biridir.

Bazıları; katillere, akıl hastalarına ve hayaletlere ev sahipliği yapan Cecil’in sıradan bir otel olmadığını ve lanetli olduğu söylenir.

Netflix'in belgeselini yaptığı Cecil Hotel hikayesi ve cinayetleri, son günlerde oldukça fazla konuşuluyor.

1924 yılında otel işletmecisi William Banks Hanner tarafından, dünyanın dört bir tarafından gelen iş insanlarına ve Los Angeles sosyetesine hizmet vermesi için inşa edilen otelin hikayesi, esrarengiz bir hal alıyor.

Yıllar içerisinde Cecil Otel’de, doğal olmayan yollardan ve açıklanamayan paranormal olaylardan kaynaklanan tam 16 farklı ölüme tanıklık ediliyor.

İşte gizemli bir suç mahalli olan Cecil Hotel hakkında bilmeniz gerekenler..

CECİL HOTEL HİKAYESİ NEDİR?

Cecil Hotel, 640 S. Main Street, Downtown Los Angeles'ta yer almaktadır.

Teknik olarak otel şu anda açık değil - ancak raporlara göre Ekim 2021'e kadar yeniden açılma planları var.

1985’te Cecil, sadece seri katil Richard Ramirez’e değil, aynı zamanda katil Jack Underweger’e de ev sahipliği yaptı.

ELİSA SAM'İN ÖLÜMÜ

Ayrıca yıllar boyunca ilginç ölümler zincirinin de yeri olan Cecil HOtel’deki en gizemli olaylardan biri 2013 yılında gerçekleşti, Kanadalı Üniversite öğrencisi Elisa Lam’ın cesedi, kaybolmasından 3 hafta sonra otelin çatısındaki su tankının içinde çıplak halde bulundu.