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    Sude Burcu ve Mert Öcal aşka geldi! 'Öpmelere doyamadı'

    Survivor aşıkları aşklarını göz önünde yaşamaya devam ediyor.Sude Burcu ve Mert Öcal aşkı dolu dizgin devam ediyor..
    • 05.08.2022 - 09:44
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    Sude Burcu ve Mert Öcal aşka geldi! 'Öpmelere doyamadı'

    Survivor yarışması sayesinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Mert Öcal ve Sude Burcu çifti sosyal medyada sık sık beraber fotoğraf paylaşarak aşklarını ilan ediyorlar.

    İkili samimi pozlarını takipçileriyle paylaşarak beğeni topluyor.Aşkları dolu dizgin devam eden çift birbirlerine aşklarını her fırsatta ilan ediyor.

    Sude Burcu ve Mert Öcal'ın birlikte paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.Son olarak Sude Burcu'nun paylaştığı karelerde sevgilisi Mert Öcal adeta öpmelere doyamadı.İşte o kareler..

    Sude Burcu ve Mert Öcal aşka geldi! Öpmelere doyamadı #1

    Sude Burcu ve Mert Öcal aşka geldi! Öpmelere doyamadı #2

    Sude Burcu ve Mert Öcal aşka geldi! Öpmelere doyamadı #3

    Sude Burcu ve Mert Öcal aşka geldi! Öpmelere doyamadı #4


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