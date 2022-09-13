Sude Burcu ve Mert Öcal spor salonunda aşka geldi! 'Ateş ediyorsunuz'

Sude Burcu ve Mert Öcal spor salonunda aşka geldi! 'Ateş ediyorsunuz'

Sosyal medyanın sevilen çiftlerinden Sude Burcu ve Mert Öcal aşk dolu paylaşımlarına devam ediyor.

Sude Burcu ve Mert Öcal çifti aşklarına dolu dizgin devam ediyor.Survivor yarışmasıyla ünlenen Sude Burcu yarışmada tanışarak sevgili olduğu Mert Öcal ile uzun zamandır birlikte.

Ünlü çift aşklarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştıkları pozlarla gözler önüne seriyor.Yazın bol bol tatil yapan ikili şimdilerde spora başladı.

Mert Öcal'ın instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda sevgilisi Sude Burcu ile spor salonunda olduğu görüldü.

İkilinin birlikte paylaştıkları fotoğraflar takipçilerinin beğenisini topluyor.İşte Sude Burcu ve Mert Öcal'ın spor fotoğrafları..