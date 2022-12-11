Şükran Ovalı incecik beli ve göğüs dekoltesiyle mest etti! 'Savcım yaktın bizi'

Şükran Ovalı incecik beli ve göğüs dekoltesiyle mest etti! 'Savcım yaktın bizi'

Yargı dizisinde rol alan Şükran Ovalı'nın sosyal medya hesabındaki cesur paylaşımları takipçilerini mest etti, gören beğenmeden geçemedi.

Anne olduktan sonra ekran macerasına ara veren Şükran Ovalı, "Yargı" dizisiyle setlere döndü.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da "Derya Savcı" karakterini canlandıran Şükran Ovalı, rolüyle beğeni topluyor.

Asıl çıkışını "Bez Bebek" dizisiyle yakalayan Şükran Ovalı; Ezo Gelin, Vazgeç Gönlüm, Aşk Yakar, Kahramanlar, Bir Bulut Olsam, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Reis, Kötü Yol, Leyla ile Mecnun, Avrupa Avrupa, Cinayet, Şeref Meselesi, Paramparça, Familya, Vatanım Sensin, Ufak Tefek Cinayetler, Menajerimi Ara gibi yapımlarda rol aldı.

2 Ocak 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile evlenen ve Mihran Ela adında bir kızı olan Ovalı, yıllar içerisinde büyük değişim yaşadı.

Şükran Ovalı'dan fizik gösterisi

Estetik dokunuşlarla gittikçe güzelleşen Şükran Ovalı, sosyal medyadaki kareleriyle takipçilerini büyüledi.

37 yaşındaki Şükran Ovalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla fiziği ve güzelliğini gözler önüne serdi.

Zayıflamasıyla pozları da cesurlaşan Ovalı, dekolteli kareleriyle dikkat çekti. Birbirinden iddialı fotoğraflarıyla beğeni toplayan ünlü oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte Şükran Ovalı'dan cesur pozlar...