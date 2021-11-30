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Şükran Ovalı kendisinden bir tane daha doğurmuş! Kızı Mihran Ela kopyası

Şükran Ovalı kendisinden bir tane daha doğurmuş! Kızı Mihran Ela kopyası

Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın kızı Mihran Ela, annesine olan benzerliğiyle gündeme geldi. Güzel oyuncunun kızı tatlılığı ile dikkati çekerken, benzerlik ise şaşırttı.