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    Şükran Ovalı kendisinden bir tane daha doğurmuş! Kızı Mihran Ela kopyası

    Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın kızı Mihran Ela, annesine olan benzerliğiyle gündeme geldi. Güzel oyuncunun kızı tatlılığı ile dikkati çekerken, benzerlik ise şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 18:18
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 18:42
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    Şükran Ovalı kendisinden bir tane daha doğurmuş! Kızı Mihran Ela kopyası

    Karagümrük oyuncularından Caner Erkin, geçtiğimiz yıllarda oyuncu Şükran Ovalı ile evlendi.

    Asena Atalay'dan boşandıktan kısa bir süre sonra aşkı Şükran Ovalı'da bulan Erkin, bir kız babası oldu.

    Çift kızlarına Mihran Ela adını verirken, Ovalı sık sık sosyal medya üzerinden paylaşım yapıyor.

    Kızını ve eşini sık sık takipçileri için paylaşan Ovalı, "nazar boncuğu emojisi" koymayı ise ihmal etmiyor.

    Oyuncunun kızını görenler benzerlik karşısında şaşkınlık yaşarken, tatlılığı ise herkesin dikkatini çekiyor.

    ŞÜKRAN OVALI VE KIZININ BENZERLİĞİ

    Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın kızları Mihran Ela, kocaman kız oldu. Gözlerden uzak büyüyen Mihran Ela'yı annesi Ovalı, sosyal medyadan paylaşıyor.

    İkilinin kızını görenler, anneye olan benzerliğini gündeme getirdi. Şükran Ovalı'ya benzeyen Mihran Ela, babasına ise oldukça düşkün.

    Caner Erkin'in boşandığı eşi Asena Atalay'dan "Çınar" adında da bir oğlu bulunuyor.

    Şükran Ovalı kendisinden bir tane daha doğurmuş! Kızı Mihran Ela kopyası #1

    Şükran Ovalı kendisinden bir tane daha doğurmuş! Kızı Mihran Ela kopyası #2

    Şükran Ovalı kendisinden bir tane daha doğurmuş! Kızı Mihran Ela kopyası #3

    Şükran Ovalı kendisinden bir tane daha doğurmuş! Kızı Mihran Ela kopyası #4

    Şükran Ovalı kendisinden bir tane daha doğurmuş! Kızı Mihran Ela kopyası #5

    Şükran Ovalı kendisinden bir tane daha doğurmuş! Kızı Mihran Ela kopyası #6

    Şükran Ovalı kendisinden bir tane daha doğurmuş! Kızı Mihran Ela kopyası #7

    Şükran Ovalı kendisinden bir tane daha doğurmuş! Kızı Mihran Ela kopyası #8

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