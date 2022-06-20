Şükrü Özyıldız'ın 'baklavaları' görenin aklını başından aldı, nefes kesti! Müsade isteyip sezonu açtı...

Genç kızların sevgilisi Şükrü Özyıldız, kış sezonunun ardından soluğu tatilde aldı.Fiziğiyle göz dolduran oyuncu, teknede baklavalarını sergiledi. O poz sosyal medyayı yıktı.

18 Şubat 1988 yılında İzmir'de dünyaya gelen 35 yaşındaki oyuncu Şükrü Özyıldız, çeşitli tiyatro, dizi ve filmlerde yer aldı.

Yakışıklı oyuncu son olarak Netflix'te yayınlanan 'Aşk Taktikleri' filminde Demet Özdemir'le başrolü paylaştı.

Başarılarıyla adından söz ettiren karizmatik oyuncu, yoğun iş temposuna kısa bir ara verdi.

Tatil sezonunu Muğla'nın Fethiye ilçesinde açan Özyıldız, çıktığı tekne turundan bir fotoğraf paylaştı.

Paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı sallayan Özyıldız, görenin aklını başından almayı başardı.

93 binden fazla beğeni geldi

Oyuncunun kısa sürede 93 binden fazla beğeni alan paylaşımına takipçilerinden "Görsel şölen yaşadık" ve"Boyuna posuna bin maşallah" yorumları geldi.

"Müsaadenizle ben sezonu açıyorum"

Instagram'da 1,6 milyon takipçi sayısına ulaşan Özyıldız, teknede verdiği kaslı pozunu ise Müsaadenizle ben sezonu açıyorum" notuyla paylaştı.

Oyuncunun bu paylaşımına kısa bir süre önce final yapan Masumlar Apartmanı'nın başrol oyuncuları Ezgi Mola ve Merve Dizdar da sessiz kalamadı.

Mola "Açmayaydın sezonu be Şükrü'm" yorumunu yaparken Dizdar da "Aç tabi sezonu Şükrü. Vuhuu" yazdı.

İŞTE O POZ