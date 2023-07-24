Şükrü Özyıldız'ın gizemli aşkı bakın kim çıktı! Kariyer desen var, güzellik desen var... Fox TV'nin yeni dizisi Ruhun Duymaz'da rol alan Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun aşık olduğu isim, duyanları şaşırttı.

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği Ruhun Duymaz dizisi, yayın macerasına başladı.

Başrollerini Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı dizi, izleyicilerin dikkatini çekti.

Dizide Onur Karasu karakterini canlandıran Şükrü Özyıldız, genç yaşında daire başkanlığına terfi etmiş başarılı bir istihbarat ajanını oynuyor.

Şükrü Özyıldız'ı merceğine alan seyirciler, hakkındaki bilgileri sorguluyor.

Özel yaşamı merak edilen Özyıldız'ın sevgilisi olup olmadığını araştıranlar, şoke oldu.

Şükrü Özyıldız'ın aşk pozları, sevenlerini şaşırttı.

Şükrü Özyıldız-Büşra Cebe aşkı

Şükrü Özyıldız, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Büşra Cebe ile aşk pozunu sosyal medyadan paylaştı.

İkilinin pozuna beğeni yağdı.

Büşra Cebe kimdir

Büşra Cebe'nin kim olduğu merak edenler ise kariyeri karşısında tutuldu.

Gazetecilik mezunu olan Cebe, bir süre röportajlar yaptıktan sonra spor kariyerini de zirveye taşıdı.

Tekvando ile ilgilenen Büşra Cebe, milli takıma seçildi. Adından ciddi bir şekilde söz ettiren Cebe, ardından oyunculuğa yöneldi.

İngiltere'de altı ay eğitim görerek İletişim Koçluğu Sertifikası alan Büşra Cebe, belgesel programının dışında TRT Okul'da hafta içi her gün canlı yayınlanan bir programın da sunuculuğunu yaptı.

Büşra Cebe; ilk olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir kadın ajanı canlandırdı.