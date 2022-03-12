Süleyman Çakır'ı öldürmüştü! İşte Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i Özcan Varaylı'nın son hali

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ı pusuya düşürüp öldüren Cerrahpaşalı Halit karakterine Özcan Varaylı hayat vermişti. Özcan Varaylı'nın yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı.

Yayın hayatına 2003 yılında Show TV'de başlayan ve kısa sürede milyonların beğenisini kazanan Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine damgasını vuran yapımlar arasında yerini aldı.

İlk serisi toplam 4 sezon süren ve 97. bölümde final yaparak ekranlara veda eden Kurtlar Vadisi dizisi, o kadar çok sevildi ki ilerleyen yıllarda birçok serisi çekildi.

Her bölümü heyecan ve aksiyon dolu olan Kurtlar Vadisi dizisinin başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi usta isimler yer aldı.

Final yapmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ve tekrarlarıyla hala izlenen dizi, Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca gibi birçok efsane ismin tanınmasını sağladı.

Bu isimlerden biri de dizide Polat Alemdar ve Süleyman Çakır'ın en büyük düşmanlarından biri olan Cerrahpaşalı Halit karakterine hayat veren Özcan Varaylı'ydı.

SÜLEYMAN ÇAKIR'I ÖLDÜRMÜŞTÜ

Süleyman Çakır, dizinin 43. bölümünde vurulmuş ve 45. bölümünde ise öldüğü ilan edilmişti. Süleyman Çakır'ı pusuya düşürüp öldüren kişi ise Cerrahpaşalı Halit'ten başkası değildi.

Süleyman Çakır'ın ölümü dizinin hayranlarını yasa bomuştu. Adına cenaze törenleri düzenlenip helvalar dağıtılan Çakır, her ölüm yıl dönümünde anılmaya devam ediyor.

Süleyman Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit, ilerleyen bölümlerde Polat Alemdar tarafından öldürülmüştü.

KURTLAR VADİSİ'NİN CERRAHPAŞALI HALİT'İ SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Dizinin diğer tüm oyuncuları gibi Cerrahpaşalı Halit karakteri de geçen seneler içerisinde bir hayli değişti.

Bu karakterle adeta hafızalara kazınan Mehmet Özcan Varaylı'nın dizideki halinden eser kalmadı.

Birçok projede rol alan ve hala oyunculuğa devam eden Özcan Varaylı'nın son hali hayranlarını şaşırttı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Varaylı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçileriyle etkileşim kurmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu, beyazlayan saçı ve sakallarıyla ''Yıllar acımamış'' dedirtiyor. İşte dizinin kötü karakterlerinden Halit'in son hali...