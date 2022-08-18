Süleyman Yağcı'dan 'dekolte' çıkışı

Çocuklar Duymasın dizisiyle üne kavuşan oyuncu Süleyman Yağcı, kadınlar hakkında, "Dekolteli ve yırtmaçlı çıkarsan, insanların diyeceklerine de katlanmak zorundasın" ifadelerini kullandı.

'Fıs fıs İsmail' olarak bilinen oyuncu Süleyman Yağcı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programına konuk olan Yağcı, erotik sitelere üye olmanın yanlış olduğunu söyledi.

Yağcı verdiği Kemal Sunal örneğiyle de şaşırttı.

Ünlü oyuncu, "Rahmetli Kemal Sunal bir lokantanın önünde ekmeği cama banıp döner yiyordu. Ekmeği cama banmak gibi bir şeydir" dedi.

"Dekolteli, yırtmaçlı çıkarsan insanların diyeceklerine de katlanmak zorundasın"

Yağcı, Çağlayan'ın sorduğu "İnsanlar ne der diye yaşamak normal midir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Yaşadığın toplumun içerisinde yaşıyorsan bir kural vardır. Mesela mütevazi bir toplumun içerisinde yaşıyorsun, insanların ne dediği umurumda değil deyip de dekolteli, yırtmaçlı çıkıp o sokaklarda mahalle delikanlıları içinde gidersen insanların diyeceklerine de katlanmak zorundasın. Yani şöyle, kuralına göre futbol oynamak gibi bir şey."





"Her şeyin bir yeri ve kuralı var"

"Bugün sokakta mayoyla bikiniyle gezen bir kız görürsen herkes bakar, herkes asılır sapık muamelesi ya da başka bir gözle o kadına bakar ama bugün bir plajda, bir havuzda herkes bikini, mayo giyebilir. Demek ki yeri ve kuralı vardır." diyen isim Etiler örneği verdi.

Yağcı, "Etiler'deki bir rahatlık, gece 3'te eve gelmek ile kasabadaki bir olmaz. Senin bir ailen, arka yapın var" şeklinde konuştu.