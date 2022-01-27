Sultan'la Ferhat'ın başına belaydı! Cennet Mahallesi'nin minibüsçü Rüstem'i bakın şimdi ne hale geldi...

Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi'nde Rüştem'i canlandıran Melik Çalık, son hali ile gündem oldu. Ekranlarda uzun bir süredir yer almayan oyuncu, değişimi ile geçen zamana yenildiğini gösterdi.

31 Temmuz 2004 ile 23 Haziran 2007 tarihleri arasında Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi, İstanbul Fatih'te çekildi.

Balat'ın güzel ve renkli sokaklarında çekilen dizi, Romanların yaşamına dair kesitler sundu ve efsaneler arasına yerleşti.

Herkesi gülme krizine sokan ve birbirinden usta oyuncuları ile beğenilen dizi, tam 119 bölüm boyunca ekran macerasına devam etti.

Dizinin başrollerinde ise Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya gibi ünlü isimler yer aldı.

Başroller kadar sevilen ve öne çıkan isimlerden birisi olan Melih Çalık, efsane projede Rüstem karakterine hayat verdi.

Mahalledekileri gece işe götüren ve Sultan'a aşık olduğu için onun Ferhat'la evlenmesine izin vermeyen Rüstem, zaman zaman seyirciyi sinirlendiriyordu.

Ancak usta oyuncu Melih Çalık, Rüstem rolünün hakkından gelen bir isim oldu ve karakter unutulmadı.

Yıllar sonra yeniden gündem olan usta oyuncu bu sefer yer aldığı dizi ile değil yaşadığı değişimle anıldı.

CENNET MAHALLESİ RÜSTEM'İN SON HALİ

Bir zamanlar ekranlara damga vuran fenomen dizi Cennet Mahallesi'nin Rüstem'i Melik Çalık'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.

Sultan'a aşık olan Rüstem her bölümde farklı bir planla karşımıza çıktı. Sultan ve Ferhat'ın yoluna taş koyan minibüsçü Rüstem, ispiyonculuğuyla zaman zaman seyirciyi kızdırdı.

Hafızalara kazınan minibüsçü Rüstem'e can veren Melik Çalık, değişimi karşısında geçen zamanı hatırlattı.

Melih Çalık'ın son halini görenler yorum yapmayı ihmal etmedi ve "Geçen zamana bak" Yaşlanmışsın abi" "Yıllar ne çabuk geçiyor" ifadelerini kullandı.

İŞTE RÜSTEM'İN SON HALİ