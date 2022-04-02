Sümer Ezgü'nün gencecik eşi 'vay' dedirtti! 'İkincide turnayı gözünden vurdu'

İlk evliliğini Serap Paköz ile yapan Sümer Ezgü, aradığı aşkı ikincide buldu. Sümer Ezgü'nün eşi Gülay Ezgü'yü görenler, güzelliği karşısında şaşkınlık yaşadı. İşte Sümer Ezgü'nün genç ve güzel eşi...

Türk halk müziğinin usta sanatçılarından Sümer Ezgü, uzun bir aranın ardından Şarkılar Bizi Söyler programıyla ekranlarda yer aldı.

Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'deki performansıyla gençlere taş çıkartan Sümer Ezgü'nün özel hayatı da merak konusu oldu.

62 yaşındaki Sümer Ezgü, "Bedirik", "Yaban Gülü", "Şeker Almaya Geldim", "Sanatçıya Sitem", "Nazar Değmesin", "Alına da Gülüne" ve "Sevdan" şarkılarıyla halk müziğine önemli katkılarda bulunmuştur.

İstanbul'un karmaşasından bıkan usta sanatçı, Antalya'ya yerleşmiş ve hayatını Antalya'da devam ediyor.

Ezgü, 1987 senesinde ünlü sunucu Serap Ezgü (Paköz) ile evlenmiş bu evliliğinden Ceren isminde bir kızı oldu. Ancak evliliklerinde sorun yaşayan çift, yollarını ayırma kararı aldı.

AŞKI "GÜLAY EZGÜ"DE BULDU

İkinci evliliğini ise 1978 doğumlu Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim görmüş olan tiyatrocu Gülay Ezgü ile gerçekleştirdi.

Bu evliliğinden Ozan ve Yaman isimlerini verdikleri iki erkek çocukları vardır.

Sümer Ezgü’nün eşi Gülay Ezgü, açtıkları sanat akademisinde tiyatro ve konservatuvar hazırlığı dersleri veriyor.

44 yaşındaki Ezgü'nün güzelliği ve yaşını göstermemesi ise izleyicilerin gözünden kaçmadı.

İşte Sümer Ezgü ve Gülay Ezgü'nün kareleri...