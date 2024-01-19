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FOX Tv’nin yeni dizisi Gaddar’da Aydan karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden.
En son Dönence dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu.
Şimdi ise 1.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı üzerinden sık sık paylaştığı pozlarla adından söz ettiriyor.
Takipçilerini adeta büyüleyen Aydoğan, şıklığı ve doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Ayna pozuyla mest etti
Genç oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı bornozlu ayna pozuyla takipçilerinin beğenisini topladı.
Sümeyye Aydoğan'ın iddialı pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ünlü oyuncu, takipçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor.