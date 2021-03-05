Suna Tanaltay kimdir? Yazar Suna Tanaltay neden öldü, hastalığı neydi?

Psikolog, şair ve yazar Suna Tanaltay, 88 yaşında hayata veda etti. Suna Tanaltay'ın hayatı ve neden öldüğü araştırma konusu oldu. Peki, Suna Tanaltay kimdir, neden öldü?

Ses sanatçısı Onur Akay, bir süredir Mersin Yaşlı Yaşam Merkezi'nde tedavi gören ünlü psikolog, şair ve yazar Suna Tanaltay'ın kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suna Tanaltay'ın cenazesinin bugün Akbelen Mezarlığı’nda öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği bildirildi.

Öykü, şiiri deneme ve kişisel gelişim alanında çok sayıda eseri olan Suna Tanaltay, yıllarca radyo ve televizyonlarda yaptığı söyleşilerle tanınmıştı.

Peki, Yazar Suna Tanaltay kimdir? İşte, Suna Tanaltay'ın hayatı ve biyografisi..

SUNA TANALTAY KİMDİR?

22 Nisan 1933 yılında Mersin’de dünyaya gelen Suna Tanaltay, 1957 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş ve Çapa Tıp Fakültesi'nden psikiyatri sertifikası almıştır.

Kandilli Kız Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'nde psikoloji, felsefe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Tanaltay, 1958-1979 yılları arasında Çapa Psikiyatri Kliniği’nde psikolog olarak da görev yapmıştır.

SEVGİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ KONULU SÖYLEŞİLER YAPTI

Psikiyatrist, yazar ve şair olarak bilinen eşi Dr. Erdoğan Tanaltay ile muayenehane açan ve eşiyle Türkiye’yi dolaşıp ‘Sevgi, Saygı, Hoşgörü’ konulu söyleşiler yapan Tanlatay, TÜBİTAK’ta ‘Medyada ve İnsan İlişkilerinde Sevgi ve Saygı’ dersleri vermiştir.

Suna Tanaltay, yıllarca TRT’de konuşmalar yapmış ve üç yıl süre ile Inter Star’da yayınlanan ‘İyi Günler Türkiye’ programında konuşmuştur. HBB’de iki yıla yakın bir süre ‘Sevgiyi Paylaşalım’ programında eşi Erdoğan Tanaltay ile yer almıştır.

TRT radyolarında ve özel radyolarda da söyleşiler yapan Suna Tanaltay’ın, Günaydın Gazetesi ve eski Posta Gazetesi’nde günlük ve haftalık köşe yazıları yayımlanmıştır.

İlk ürünü olan ‘İncir Ağacı’ adlı öyküsü 1948 yılında Akşam Gazetesi’nin sanat sayfasında yer almış ve daha sonra şiir, deneme, psikolojik yorumları çok sayıda gazete ve edebiyat dergisinde yayımlanmıştır.

TANALTAY'LARIN SEVGİ SOKAKLARI BULUNUYOR

Dikili ve Akçakoca Belediye Meclisleri’nden Fahri Hemşehrilik Beratı alan Tanaltay'ların Dikili ve Balıkesir’de Sevgi Sokakları bulunmaktadır. (Suna-Erdoğan Tanaltay Sokağı)

1997 yılında yapılan bir halk araştırmasıyla sağlık hizmetleri konusunda ‘Yılın En Başarılı Kadını’ seçilen Suna Tanaltay'ın psikiyatrist, yazar ve şair olarak tanınan eşi Erdoğan Tanaltay, 21 Ocak 2014 tarihinde hayatını kaybetmiştir.