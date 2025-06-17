Sunucu Selçuk Tepeli, Now TV'den kovuldu

Medyada değişim zamanları...
Türkiye'de ana haber sunucularının son dönemlerdeki kanallarından ayrılışları gündeme damga vurmaya devam ediyor.
Yaklaşık 4,5 yıldır ana haber sunuculuğu yapan isimle ilgili dikkat çeken detay ortaya atıldı.
NOW TV'DEN AYRILDI
Selçuk Tepeli, Now TV'de (Fox TV) sunduğu Now Ana Haber programındaki görevinden ayrıldı.
ÖZEL HAYATI SEBEP GÖSTERİLDİ
Tepeli'nin ayrılık kararının, kanal yetkilileri tarafından "özel hayat düzensizliği" sebebiyle verildiği öğrenildi.
SON YAYININA ÇIKACAK
Tepeli'nin cuma günü, son bültenini sunması bekleniyor.
PORTAKAL'IN ARDINDAN HABER BÜLTENİNİN BAŞINA GEÇMİŞTİ
Tepeli, 2020 yılında Fatih Portakal'ın kanaldan ayrılmasının ardından FOX Ana Haber'in yeni yüzü olmuştu.
7 Eylül 2020'den itibaren FOX Ana Haber'i sunmaya başlayan Tepeli, program içinde yer alan "Selçuk Tepeli ile Bir Dakika" bölümüyle de izleyicilerin karşısına çıkmıştı.
2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında ise "Selçuk Tepeli ile 18. Saat" adlı özel bir programı da sunarak gündemi değerlendirmişti.
PORTAKAL DA BIRAKTI
Geçtiğimiz günlerde de Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, yaptığı açıklamada kanaldan ayrıldığını duyurmuştu.
"BEKLE BENİ YENİ YAŞAM"
Ofiste meslektaşlarıyla çekilmiş bir fotoğraf yayınlayan Portakal, paylaşımına şu notları düştü:
Yine noktayı koyma zamanı. İyi başladım iyi bitirdim. Sözcü Televizyonu’nda son ana haberi yapıp yine emekliliğe geçtim. Güzel geçen bir 2,5 yıldı. Mesleğe nokta mı yoksa virgül mü, zaman gösterecek. Ama şu anda kendime zaman ayırmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Anın değerini vermem gerekiyor. Bekle beni yeni yaşam.
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