Sunucu Selçuk Tepeli, Now TV'den kovuldu

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Medyada değişim zamanları...

Türkiye'de ana haber sunucularının son dönemlerdeki kanallarından ayrılışları gündeme damga vurmaya devam ediyor.

Yaklaşık 4,5 yıldır ana haber sunuculuğu yapan isimle ilgili dikkat çeken detay ortaya atıldı.

NOW TV'DEN AYRILDI

Selçuk Tepeli, Now TV'de (Fox TV) sunduğu Now Ana Haber programındaki görevinden ayrıldı.

ÖZEL HAYATI SEBEP GÖSTERİLDİ

Tepeli'nin ayrılık kararının, kanal yetkilileri tarafından "özel hayat düzensizliği" sebebiyle verildiği öğrenildi.

SON YAYININA ÇIKACAK

Tepeli'nin cuma günü, son bültenini sunması bekleniyor.

PORTAKAL'IN ARDINDAN HABER BÜLTENİNİN BAŞINA GEÇMİŞTİ

Tepeli, 2020 yılında Fatih Portakal'ın kanaldan ayrılmasının ardından FOX Ana Haber'in yeni yüzü olmuştu.

7 Eylül 2020'den itibaren FOX Ana Haber'i sunmaya başlayan Tepeli, program içinde yer alan "Selçuk Tepeli ile Bir Dakika" bölümüyle de izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında ise "Selçuk Tepeli ile 18. Saat" adlı özel bir programı da sunarak gündemi değerlendirmişti.

PORTAKAL DA BIRAKTI

Geçtiğimiz günlerde de Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, yaptığı açıklamada kanaldan ayrıldığını duyurmuştu.

"BEKLE BENİ YENİ YAŞAM"

Ofiste meslektaşlarıyla çekilmiş bir fotoğraf yayınlayan Portakal, paylaşımına şu notları düştü: