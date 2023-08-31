Süper Ay'ın burçlara etkileri! Koç, Terazi, Oğlak, Aslan... 12 burcu neler bekliyor? Süper Ay'ın burçlara olan etkilerini Astrolog Aslı Nur Pehlivan yazdı. Burçları tek tek ele alan Pehlivan, dikkat edilmesi gereken noktalara da değindi.

ensonhaber.com

Astrolog Aslı Nur Pehlivan, sabaha karşı yaşadığımız dolunayın etkilerini Ensonhaber için kaleme aldı.

Pehlivan, dolunay etkilerini tek tek açıklayarak iç dünyamızdan yükselen korkulara karşı dikkatli olmamız gerektiğini belirtti.

İşte Süper Ay'ın detayları...

Korkulara dikkat

31 Ağustos sabahı saat 04.36 sularında Süper Mavi Ay denilen Balık Dolunayı yaşadık. Mavi Ay denmesinin sebebi, aynı ay içinde iki kez dolunay yaşıyor olmamız.



Balık temasına bakıldığında bu dolunay ile birlikte pek çok fedakarlıklar, duygusal çalkantılar, bağımlılıklarımız, bilinçaltımızda yatan ve kaçtığımız korkularımız, yalnız kalma, uykuya çekilme ve kendimizi izole etme isteğimiz hat safhada olacak.



Bu dönemde meditasyonlar, bilinçaltı ve enerji çalışmaları, terapi almak bize çok iyi gelecek. Salgın hastalıklar, zehirlenmeler, ve sulardan gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli olalım.



Kendimizi belki bir kişiye veya bir duruma kurban ederken, karşılıksız yardımlar yaparken ve merhamet gösterirken bulacağız. Satürn etkili bir dolunay olacağı için, artık bu bağımlılıklarımızla, korkularımızla yüzleşme zamanı! Bu dolunay ile birlikte kendimizi affediyoruz.

Yükselen burçlara etkileri;

Koç; bu dolunayla birlikte arkanızdan dönen dolaplar önünüze gelebilir, iyiyi, kötüyü, dostunuzu düşmanınızı ayırt edebileceksiniz. Şimdiye kadar görmezden gelip konduramadığınız kişilerin gerçek yüzlerini artık yok sayamayacaksınız. Bilinçaltınızda yatan korkularınızla yüzleşerek kendinizi izole edip meditasyon, terapi gibi şifa çalışmalarına yönlendirmeniz, sizde daha büyük aydınlanmalar yaratabilir.

Boğa; sosyal çevrenizde ve arkadaş ortamınızda seçici olmanız gerekebilir, yaptığınız fedakarlıklar sonrasında karşılığını alamadığınızı hissedebilirsiniz, bu sebeple sizi suistimal eden kişilerle aranıza mesafe koyma zamanı. Gelecek planlarınızla, umut dolu hayallerinizle ilgili de daha idealist olabilir, hedefleriniz için sorumluluk alabilirsiniz. Kariyer kazançlarınızla ilgili de yetersiz hissedeceğiniz bir etki var.

İkizler; kariyer hayatınızla ilgili kendinizi feda ettiğiniz ve emek verdiğiniz durumlarla ilgili karşılığını alabileceğiniz bir etki var. Yalnız, kariyerinizle ilgili pembe gözlüklerinizi çıkarmalı, daha somut ve gerçekçi adımlar atmalısınız.

Yengeç; hayata karşı daha pozitif ve iyimser baktığınız bir etkiden geçiyorsunuz. Yüksek eğitim, yurt dışı, akademik konular, dış ticaret, uluslararası konularla ilgili uğraşlarınız varsa ve gereken emeği sarf etmişseniz, karşılığını alabilirsiniz.

Aslan; bu dolunayla birlikte başkalarından gelen paralar, miras, nafaka, borç, alacak, verecek, sigorta, prim gibi konularda gelişmeler yaşayacaksınız. Beklediğiniz bir para varsa, o gelebilir. Finansal konularla ilgili sorumluluk almalı, gereksiz borçlardan kaçınmalısınız. Ve sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz, operasyon ve ameliyat gerektiren müdahaleler yaptırabilirsiniz.

Başak; sizin dolunay temanız ilişkiler sevgili Başaklar. İkili ilişkileriniz ve ortaklıklarınızla ilgili sorumluluk alabilir, elinizi taşın altına sokabilirsiniz. Ciddi ilişki yaşayacağınız birisi girebilir hayatınıza fakat retro etsinde olduğumuz için kafanız karışabilir. Yaptığınız fedakarlıkların karşılığını göremediğiniz ilişkilerinizi sonlandırabilirsiniz. Karşınızdaki insanlara fazla baskı kurmamaya dikkat edin. Aynı zamanda meslek hayatınızla ilgili verdiğiniz emeklerin karşılığını görebilirsiniz.

Terazi; iş hayatınızla ilgili sorumluluklarınız artarken, kendinizi kurban edercesine çalışırken, sağlığınızı ihmal edebilirsiniz ve sağlık kontrolleri yaptırmakla uğraşabilirsiniz. Günlük koşturmalarınız artabilir, ev, aile konularıyla ilgili halletmeniz gereken angarya işlerle uğraşırken bulabilirsiniz kendinizi. Çalışma arkadaşlarınız tarafından suistimal edilmeye de açık olduğunuz için, kendi görevleriniz dışındaki işleri yapmamalısınız.

Akrep; sorumluluk almaktan, çalışıp üretmekten mutlu olacağınız, besleneceğiniz bir sürece girdiniz. Projelerinizle, yaratıcılık gerektiren işlerde sahneye çıkıp alkış toplayabilirsiniz. Ölçüsünü kaçırmadığınız müddetçe risk alarak başlattığınız girişimler size başarı getirebilir. Aşk hayatınızda daha ciddi adımlar atabilir, kalıcı ilişkiler başlatmak isteyebilirsiniz. Evli olanlar için ise çocuk yapmak isteyebilirsiniz veya çocuklarınızla ilgili sorumluluklar alabilirsiniz.

Yay; Ailenizle ilgili fedakarlıklar yapmanız gereken ve onların problemleriyle uğraşmanız gereken bir süreçten geçebilirsiniz. Ev, arsa, toprak konularıyla ilgili sorumluluklar alabilir, tadilat işleriyle uğraşabilirsiniz. Kariyer hayatınızdan veya evlilik kaynaklı yer değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz. Evden çalışmaya da başlayabilirsiniz.

Oğlak; Zihinsel olarak aktif ve üretken olduğunuz bir sürece giriyorsunuz. Eğitim, kurslar, kısa yolculuklar, bilgi, işlem, internet, ticaret gibi konularda faaliyet gösterebilir, yeni girişimler gerçekleştirebilirsiniz. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili sorumluluklarınız artarken, destek de görebilirsiniz bu kişilerden. Sosyal medya hesaplarınızla ilgili değişiklikler yapabilirsiniz.

Kova; Finansal konularla ilgili sorumluluk almanız gereken bir etkiden geçiyorsunuz, bununla birlikte taşınmaz mal satın alabilirsiniz. Harcamalarınızı kontrol altına almalısınız, aksi takdirde sıkıntıya düşebilirsiniz. Yeni yatırım kaynakları araştırıp, somut adımlar atmak isteyebilirsiniz.

Balık; sizin burcunuzda gerçekleşecek dolunay sizi her konuda sorumluluklar almaya yönlendirip yapılanmanızı sağlayacak. Özellikle genel sağlığınızla ilgili kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Dış görüntünüzle ilgili somut ve kalıcı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz, kendinizi yenileyebilir, fazlalıklarınızdan arınabilirsiniz. İnsanlarla aranıza mesafe koymak, sınır çizmek isteyebilirsiniz. Ciddi ilişki başlangıçları yapabilirsiniz fakat Venüs ve Merkür Retro olduğu için, kafanız karışık olabilir.