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    Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP’ta

    Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP’ta

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP'ta olacağını açıkladı.
    • 23.06.2022 - 23:42
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 23:57
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    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda; 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin olarak, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin düzenlenen Yayın İhalesi ile ilgili bir değerlendirmede bulundu.

    Yayın ihalesi iptal edildi

    Yönetim Kurulu; daha önce oluşturulan 9 kişilik Yayın İhale Komisyonu’ndan 7 üyenin ayrılmış olması nedeniyle Komisyonun işlevini yapamaması, İstekli’lerin ihale şartnamesindeki şart ve koşullara uygun teklif vermemesi, bazı paketlere şartnameye uygun verilen tekliflerin toplamının hedeflenen fiyatın çok uzağında kalması ve yayın sektöründeki koşullar nedeniyle, 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın ihalesini iptal etmeye oy birliği ile karar verdi.

    Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP’ta #1

    Digiturk 2 yıl daha yayıncı grup oldu

    Yukarıdaki koşullara ilave olarak, transfer sezonunun açılması ve kulüplerin transfer döneminde sağlıklı bir planlama yapabilmesi, liglerin başlamasına çok az bir süre kalması nedeniyle yeniden bir ihale düzenlenmesinin de mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, mevcut yayıncı Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verdi.


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