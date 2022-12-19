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Süper minili konser paylaşımı beğeni topladı! Ebru Polat sahnede yaktı geçti: "Kışın ortasında ısındık"

Süper minili konser paylaşımı beğeni topladı! Ebru Polat sahnede yaktı geçti: "Kışın ortasında ısındık"

Hem şarkıları hem özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor. Polat, bu defa mini elbiseli konser pozuyla beğeni topladı.