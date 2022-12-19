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    • Süper minili konser paylaşımı beğeni topladı! Ebru Polat sahnede yaktı geçti: "Kışın ortasında ısındık"

    Süper minili konser paylaşımı beğeni topladı! Ebru Polat sahnede yaktı geçti: "Kışın ortasında ısındık"

    Hem şarkıları hem özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor. Polat, bu defa mini elbiseli konser pozuyla beğeni topladı.
    • 19.12.2022 - 18:35
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    Süper minili konser paylaşımı beğeni topladı! Ebru Polat sahnede yaktı geçti: 'Kışın ortasında ısındık'

    Şarkıları ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat,  sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çeken ünlü isim, şimdilerde sosyal medyada sıklıkla aktifliğine devam ediyor.

    Süper minili konser paylaşımı beğeni topladı! Ebru Polat sahnede yaktı geçti: 'Kışın ortasında ısındık' #1

    1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen ünlü ismin küçük yaşlarda bale eğitimi aldığı ve koroda yer aldığı bilinmektedir. 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamlayan isim, bir süre avukat olarak da görev almıştır. Sonrasında Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek lisans yapan Polat, pek çok şarkı ve single çalışması yapmıştır.

    Süper minili konser paylaşımı beğeni topladı! Ebru Polat sahnede yaktı geçti: 'Kışın ortasında ısındık' #2

    Mini elbiseli konser paylaşımıyla büyüledi!

    Son olarak 2022 senesinde Hokkabaz isimli single'ını yayınlayan ünlü isim konser anında verdiği süper minili pozuyla olay oldu. Ünlü şarkıcının paylaştığı pozuna takipçilerden beğeni geldi.

    Süper minili konser paylaşımı beğeni topladı! Ebru Polat sahnede yaktı geçti: 'Kışın ortasında ısındık' #3

    Süper minili konser paylaşımı beğeni topladı! Ebru Polat sahnede yaktı geçti: 'Kışın ortasında ısındık' #4

    İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Süper minili konser paylaşımı beğeni topladı! Ebru Polat sahnede yaktı geçti: 'Kışın ortasında ısındık' #5

    Süper minili konser paylaşımı beğeni topladı! Ebru Polat sahnede yaktı geçti: 'Kışın ortasında ısındık' #6

    Süper minili konser paylaşımı beğeni topladı! Ebru Polat sahnede yaktı geçti: 'Kışın ortasında ısındık' #7

    Süper minili konser paylaşımı beğeni topladı! Ebru Polat sahnede yaktı geçti: 'Kışın ortasında ısındık' #8

    Süper minili konser paylaşımı beğeni topladı! Ebru Polat sahnede yaktı geçti: 'Kışın ortasında ısındık' #9

    Süper minili konser paylaşımı beğeni topladı! Ebru Polat sahnede yaktı geçti: 'Kışın ortasında ısındık' #10


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