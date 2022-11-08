Petrol
97.49
-0.44%
Euro
18.683
0.80%
Dolar
18.5932
0.63%
Altın
1.016
2.10%
Borsa
4360
0.00%
Bitcoin
365.947
-6.10%
BTXN Coin
10.04
-0.49%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C
    • Süper minili pozuna yorum yağdı! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den cesur paylaşım: "Kalbimize inecek"

    Süper minili pozuna yorum yağdı! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den cesur paylaşım: "Kalbimize inecek"

    Son olarak Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren oyuncu Melis Sezen, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni almaya devam ediyor. Ünlü isim bu kez süper minili pozuyla büyüledi.
    • 08.11.2022 - 17:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süper minili pozuna yorum yağdı! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den cesur paylaşım: 'Kalbimize inecek'

    Ekranlarda ilk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan ve Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle şöhretini artıran Melis Sezen, hem oyunculuk performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

    Süper minili pozuna yorum yağdı! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Kalbimize inecek' #1

    Bir dönem Siyah İnci dizisinde de oynayan isim, ilk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde oynamıştı. Sonrasında Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü oynayan isim, dizi projeleriyle beraber sinema filmlerinde de rol almıştır. 2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon filminde ilk ciddi sinema oyunculuğunu yapan isim, 2019 senesinde Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmeliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde rol almıştır.

    Süper minili pozuna yorum yağdı! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Kalbimize inecek' #2

    2020 senesinde TRT 1'de yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde "Nazan" karakterini canlandıran Sezen, asıl ününü ise Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı "Derin" adlı karakterle elde etmiştir.

    "Kalbimize inecek"

    Ünlü isim, sosyal medyada çok kez cesur pozlarıyla konuşulmuştu. Sezen, bu kez kırmızı ve süper mini elbisesiyle verdiği pozla beğeni yağmuruna tutuldu.

    Süper minili pozuna yorum yağdı! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Kalbimize inecek' #3

    Ünlü isme takipçilerinden "Çok güzelsin", "Kalbimize inecek Melis" yorumları geldi.

    Süper minili pozuna yorum yağdı! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Kalbimize inecek' #4

    İşte Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Süper minili pozuna yorum yağdı! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Kalbimize inecek' #5

    Süper minili pozuna yorum yağdı! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Kalbimize inecek' #6

    Süper minili pozuna yorum yağdı! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Kalbimize inecek' #7

    Süper minili pozuna yorum yağdı! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Kalbimize inecek' #8


    Adana'da yaşlı kadının ağzını kapatıp sokak ortasında gasbetti
    3. Sayfa

    Adana'da yaşlı kadının ağzını kapatıp sokak ortasında gasbetti

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı başladı! İşte bugünün maç programı..
    Futbol

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı başladı! İşte bugünün maç programı..

    Görüş Bildir