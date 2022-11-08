Son olarak Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren oyuncu Melis Sezen, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni almaya devam ediyor. Ünlü isim bu kez süper minili pozuyla büyüledi.

Ekranlarda ilk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan ve Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle şöhretini artıran Melis Sezen, hem oyunculuk performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Bir dönem Siyah İnci dizisinde de oynayan isim, ilk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde oynamıştı. Sonrasında Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü oynayan isim, dizi projeleriyle beraber sinema filmlerinde de rol almıştır. 2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon filminde ilk ciddi sinema oyunculuğunu yapan isim, 2019 senesinde Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmeliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde rol almıştır.

2020 senesinde TRT 1'de yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde "Nazan" karakterini canlandıran Sezen, asıl ününü ise Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı "Derin" adlı karakterle elde etmiştir.

"Kalbimize inecek"

Ünlü isim, sosyal medyada çok kez cesur pozlarıyla konuşulmuştu. Sezen, bu kez kırmızı ve süper mini elbisesiyle verdiği pozla beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme takipçilerinden "Çok güzelsin", "Kalbimize inecek Melis" yorumları geldi.

İşte Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...