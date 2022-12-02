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    • Süper minili pozuyla büyüledi! Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan iddialı poz: "Hayal mi görüyorum ben?"

    Süper minili pozuyla büyüledi! Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan iddialı poz: "Hayal mi görüyorum ben?"

    Ekranlarda daha önce Mucize Doktor dizisinde rol alan ve son olarak Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi.
    • 02.12.2022 - 16:19
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    Süper minili pozuyla büyüledi! Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan iddialı poz: 'Hayal mi görüyorum ben?'

    Geçtiğimiz dönemlerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde rol alan ve son olarak Mahkum dizisinde Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, hem oyunculuk performansıyla hem de özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Köseoğlu, aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinden çokça beğeni alıyor.

    Süper minili pozuyla büyüledi! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan iddialı poz: 'Hayal mi görüyorum ben?' #1

    29 yaşında olan ve 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldiği bilinen  Köseoğlu, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde almıştır. Henüz çocuk yaşta oyunculukla tanıştığı bilinen Köseoğlu, 6 yaşındayken Ruhsar dizisinde rol almış ve sonrasında Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde yer almıştır.

    Ünlü isim daha önce Star TV'de yayımlanan İstanbullu Gelin dizisinde de Zeynep karakterini de canlandırmıştır.

    Süper minili pozuyla büyüledi! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan iddialı poz: 'Hayal mi görüyorum ben?' #2

    Süper minisiyle görenleri mest etti!

    Köseoğlu, bu kez verdiği süper minili pozuyla sosyal medyayı salladı. Ünlü isim "Bir Nefes Daha" filmindeki partneri Oktay Çubuk ile bir arada poz verdiği fotoğrafına "Ben, ex partnerlerim ve egom" notunu düştü.

    Süper minili pozuyla büyüledi! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan iddialı poz: 'Hayal mi görüyorum ben?' #3

    "Hayal mi görüyorum ben?"

    Parlak ve mini bir elbise giydiği görülen Köseoğlu'na takipçilerden binlerce yorum ve beğeni geldi. Bazı takipçiler "Hayal mi görüyorum ben?, "Hayal gibisin maşallah" yorumlarında bulundu.

    Süper minili pozuyla büyüledi! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan iddialı poz: 'Hayal mi görüyorum ben?' #4

    İşte Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Süper minili pozuyla büyüledi! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan iddialı poz: 'Hayal mi görüyorum ben?' #5

    Süper minili pozuyla büyüledi! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan iddialı poz: 'Hayal mi görüyorum ben?' #6

    Süper minili pozuyla büyüledi! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan iddialı poz: 'Hayal mi görüyorum ben?' #7

    Süper minili pozuyla büyüledi! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan iddialı poz: 'Hayal mi görüyorum ben?' #8

    Süper minili pozuyla büyüledi! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan iddialı poz: 'Hayal mi görüyorum ben?' #9


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