Süper minili pozuyla mest etti! Serenay Sarıkaya'dan çok konuşulan tekne paylaşımı: "Bizi öldüreceksin sen"

Süper minili pozuyla mest etti! Serenay Sarıkaya'dan çok konuşulan tekne paylaşımı: "Bizi öldüreceksin sen"

Televizyon ekranlarında Medcezir, Adanalı, Fi gibi birçok farklı yapımda yer alan oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni transparan pozuyla takipçilerini mest etti ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ekranlarda ilk defa Şaşkın filminde rol alan ve Sinan Çetin'in Peri Masalı dizisinde yer alarak 2008 senesinde dizi oyunculuğuna başlayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu, Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde de ilk başrolünü canlandırmış ve sonrasında Adanalı dizisinde rol alarak hafızalara kazınmıştı. 2010 senesinde düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci olan Sarıkaya Lale Devri ve Medcezir dizileriyle ise şöhretinde en üst kademeye kadar gelmişti.

Ünlü isim, şimdilerde hem oyunculuk performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor.

Süper minili pozuyla beğeni topladı

30 yaşında olan ve 1992 senesinde dünyaya geldiği bilinen isim, bu defa süper minili pozuyla sınır tanımadı.

Teknede çekildiği tatil pozlarını takipçileriyle paylaşan oyuncuya takipçilerden binlerce yorum ve beğeni geldi.

"Bizi öldüreceksin sen"

Takipçiler ünlü isme "Serenay ne yaptın bize" "Bizi öldüreceksin sen" yorumları geldi.

İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...