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    • Süper minili spor kıyafetiyle nefes kesti! Aleyna Tilki'den mini şortlu cesur poz: "Bize jimnastik öğret"

    Süper minili spor kıyafetiyle nefes kesti! Aleyna Tilki'den mini şortlu cesur poz: "Bize jimnastik öğret"

    Sosyal medya paylaşımları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki, bu defa mini şortlu spor pozuyla takipçilerden beğeni topladı. Tilki'nin süper minili pozuna beğeni yağdı.
    • 09.12.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 14:16
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    Süper minili spor kıyafetiyle nefes kesti! Aleyna Tilki'den mini şortlu cesur poz: 'Bize jimnastik öğret'

    Şarkılarıyla sık sık gündeme gelen 22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki günlerde İngilizce şarkısına çektiği klibiyle takipçilerden pek çok olumlu ve olumsuz eleştiri alan genç isim, bu kez mini şortlu spor paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

    Aleyna Tilki mini şortlu spor pozuyla nefes kesti

    Konyalı bir babanın kızı olduğu bilinen ve Konya'da dünyaya gelen genç isim, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla ünlenmişti. 2016 senesinde Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" isimli parçasıyla akıllara kazan Tilki, o dönemden itibaren şarkılarıyla gündeme gelmeyi sürdürdü.

    Süper minili spor kıyafetiyle nefes kesti! Aleyna Tilki den mini şortlu cesur poz: 'Bize jimnastik öğret' #1

    Tilki, 2016 yılında Türkiye'de en çok izlenen video klibi haline gelen Cevapsız Çınlama şarkısının ardından "Sen Olsan Bari" şarkısı ile Türkiye'de listelerde 1 numaraya yükselmiştir. Ünlü isim böylece şöhret basamaklarını tek tek tırmanmıştı.

    Süper minili spor kıyafetiyle nefes kesti! Aleyna Tilki den mini şortlu cesur poz: 'Bize jimnastik öğret' #2

    Tilki, dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile 2019 senesinde anlaşma imzalamıştır ve ardından İngilizce albüm yapmıştır. Ünlü isim, Exxen'de İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayarak oyunculuğa da atılmıştı.

    "Bize jimnastik öğret"

    Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden genç isim, Instagram hesabında mini şortlu bir spor pozunu paylaştı.

    Süper minili spor kıyafetiyle nefes kesti! Aleyna Tilki den mini şortlu cesur poz: 'Bize jimnastik öğret' #3

    Duvara yaslanarak mini şortuyla poz veren isme takipçilerinden "Yüreğimiz dayanmıyor", "Spor yapmıyorum ama böyle giderse başlarım", "Bize jimnastik öğret Aleyna" yorumları yağdı.

    Süper minili spor kıyafetiyle nefes kesti! Aleyna Tilki den mini şortlu cesur poz: 'Bize jimnastik öğret' #4

    İşte Aleyna Tilki'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Süper minili spor kıyafetiyle nefes kesti! Aleyna Tilki den mini şortlu cesur poz: 'Bize jimnastik öğret' #5

    Süper minili spor kıyafetiyle nefes kesti! Aleyna Tilki den mini şortlu cesur poz: 'Bize jimnastik öğret' #6

    Süper minili spor kıyafetiyle nefes kesti! Aleyna Tilki den mini şortlu cesur poz: 'Bize jimnastik öğret' #7

    Süper minili spor kıyafetiyle nefes kesti! Aleyna Tilki den mini şortlu cesur poz: 'Bize jimnastik öğret' #8

    Süper minili spor kıyafetiyle nefes kesti! Aleyna Tilki den mini şortlu cesur poz: 'Bize jimnastik öğret' #9

    Süper minili spor kıyafetiyle nefes kesti! Aleyna Tilki den mini şortlu cesur poz: 'Bize jimnastik öğret' #10

    Süper minili spor kıyafetiyle nefes kesti! Aleyna Tilki den mini şortlu cesur poz: 'Bize jimnastik öğret' #11

    Süper minili spor kıyafetiyle nefes kesti! Aleyna Tilki den mini şortlu cesur poz: 'Bize jimnastik öğret' #12


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